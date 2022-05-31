莊佳螢｜台幣匯率將決定台股後市

美股昨晚休市，台股今天開低走高，新台幣盤中強升逾1角，逼近29元整數關卡，而今天是5月份最後一個交易日，適逢 MSCI 季度調整盤後生效，台股開低走高再度大漲作收，尾盤台積電大單48,460張急拉13元，也帶動加權指數終場大漲 197 點，收在 16,807 點，成交值爆出 3,873 億元，為近一個半月以來最大量。

觀察光是最後一盤成交量就超過1,500億元，籌碼面，三大法人買超 231.82 億元，外資加碼買超 232.45 億元，為連三買，累計買超 711 億元；投信買超 9.58 億元；自營商則轉賣 10.21 億元。外資連三日大買加上台指期貨留倉多單。從這裡可以可以看出外資因為這半個月台幣升值，對台股的操作態度已經明顯改變。



由於新台幣近半個月轉向升值，就技術面觀察台幣領先站回季線，外資對台股態度明顯轉為偏多操作，因為台股還沒回到季線還有補漲空間，而這一切上周就提示過。

消息面部分，中國疫情趨緩，除了製造業陸續解封加上加碼經濟刺激方案，可望緩和全球通膨並且讓全球經濟增溫，在5日、10日均線昨天跟月均線黃金交叉後，周KD也確定黃金交叉，技術面短線偏多明確，目標可先看季線16,853附近，上週我們即提醒外資睽違一年半後，連續五天期貨未平倉淨多單，已經出現明顯翻多訊號，如今已驗證，預期預計6月的行情將由多頭掌控，建議可積極進場操作。

啟發投顧分析師 莊佳螢

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!