丁彥鈞｜MSCI指數調整拉抬 台股續攻季線

昨天美股休市，今天台股受到MSCI（明晟指數）調整權重影響，多檔權值股拉尾盤，帶動加權指數上漲197點，終場以16,807點作收。



從基本面觀察，目前大盤本益比大概12.6倍，現金殖利率在4%以上，體質良好。



從技術面來看，加權指數與金融指數皆站上5日均線、10日均線、月線，短期技術面續強。要特別注意的是，季線位於16,853點，上方套牢賣壓嚴重，碰到季線容易發生反壓，需要特別留意。成交量方面，今天成交金額為3,872億元，其中1,591億元為明晟指數尾盤調整，扣除後成交金額為2,281億元，成交量還是偏低。



就籌碼面而言，目前新台幣持續走強，站上季線，受到美國升息幅度減緩的影響，外資也由賣轉買，籌碼面也轉強。



最後疫情方面，台灣的確診人數沒有大幅攀升，恐慌情緒漸漸冷卻，都是帶動台股上漲的因素。

操作建議方面，之前指數位於萬六時，當KD值小於20，且黃金交叉時，有勇敢加碼買進，由於目前指數位於季線之下，漲多容易回檔，當技術面轉弱時，建議減碼賣出手中部分持股。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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