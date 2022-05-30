賴昇楷｜台股底部成形 留意5檔潛力股

上周美國聯準會官員暗示9月份將有放緩或停止升息的可能性，市場解讀為6、7月各再升息2碼後將暫緩升息，此一消息激勵美股出現連續性大漲（美元指數、美國10年期公債殖利率更早在五月上旬便已悄悄反應政策變化），台股同樣跟著受惠，今天跳空開高走高收最高，大盤飆升344點、櫃買指數大漲2.14%。

技術面上，今天大盤形成「Ｗ底型態」，櫃買指數築出「頭肩底型態」，底部型態確立有效帶動市場人氣回籠，而好消息方面除了美國聯準會發言不再那麼鷹派之外，中國官方公布50條振興措施，力拚上海6/1全面復工也有利電子供應鏈回歸正常，加上台股本身隨著股東會旺季來臨不愁沒有利多助陣，估計這些優勢將使台股由「短線反彈」行情轉為「中級反彈」行情。

短線則須留意本周即將迎來端午連假，正常而言容易湧現長假賣壓、擔心節氣向下變盤賣壓，何況市場普遍認為長假過後公告的5月營收可能不會很理想，所以賣壓可能更重，建議操作上勿追高。

近期可關注之5檔潛力股如下：

1.希華：為頻率元件廠，近年拓展高毛利的tuningfork(音叉型產品)及小型化利基產品有成，帶動Q1毛利率34.81%、營益率19.77%、EPS 1.04元，全都寫下單季最佳成績。Q2～Q3網通應用產品拉貨動能續強，加上新產能陸續開出，預估季營收維持年增10%以上，營收逐季走高到Q3，全年EPS挑戰3.5元。

2.台半：功率元件廠，今年Q1車用產品需求暢旺，推升營收達37.52 億元(年增30.32%)，創單季新高，EPS 1.55元。旗下6吋廠主攻二極體TVS保護元件，與聯電攜手開發的40V MOSFET去年Q4已經量產出貨，今年60V～100V的MOSFET也將進入量產階段，加上今年車用功率元件持續供需吃緊，未來將進一步搶食電動車、油電混合車及充電樁商機。全年營收挑戰成長30%，由於產品組合優化、費用控管，獲利增幅將超越營收增幅。

3.智原：為IC設計服務廠，受惠新NRE(委託設計)案及ASIC(特殊應用IC)量產動能強勁，加上晶圓代工廠漲價提高IP(矽智財)權利金收入，帶動Q1營收攀升至32.06億(季增21.2%、年增108.9%)，EPS 2.7元，雙雙再創單季新高。公司法說會表示「今年訂單都已收完，並且很多訂單無法完全滿足客戶需求，有些訂單能見度已達明年，需求仍大於產能，今年最重要的是如何爭取更多產能以滿足客戶。預期今年營收會逐季成長，全年將成長超過60%，今年毛利率估約50%」。預計全年EPS倍增至11元。

4.創惟：高速傳輸IC設計廠，Q1營收12.4億元(季增19%)，稅後純益3.55億元(季增57%)，EPS 3.93元，創業績新猷。今年USB Type-C接口在筆電、平板、智慧手機的滲透率持續提升，蘋果新推出的Mac Studio和Studio Display顯示器也導入USB Type-C，帶動USB Type-C Hub控制IC出貨量不斷攀升，加上供應蘋果筆電的SD讀卡機控制IC出貨量放大，以及下半年量產USB 4 Hub控制IC出貨給五大筆電品牌廠，在產品組合優化及晶圓代工產能取得也增加之下，今年營運成長動能續強，全年EPS挑戰15元，大幅優於去年的6.41元。

5.三福化：為基礎與特用化學品製造廠，Q1營收16.52億元(年增70%)、EPS 3.24元，雙雙再創歷史新高。今年越南氣體廠與材料廠加入量產，已獲台積電等客戶採用的顯影劑回收工程將於Q3完成擴產，處理量由7,200噸提高至12,200噸，加上推出新世代精密化學品，可望挹注業績明顯成長，全年每股盈餘挑戰12.5元。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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