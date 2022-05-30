白易弘｜站穩月線 持續留意2檔潛力股

國際情勢，美股道瓊指數上周在連續七根周K黑棒後首見收紅棒，單周止穩反攻季線，費城半導體指數也見反彈上周五收漲4%，那斯達克科技股指數與標普五百指數也收漲1~2%，主要因PCE指數符合市場預期，美元指數回落連動國際匯價不再單邊傾向美元升值。

台股盤勢，上周五指數收紅站上月線，有助於短線止穩，技術面有續攻16,500的機會。本週台股在美股止穩且台幣止貶回升助攻下，有更進一步站穩月線的機會，操作策略維持兩~三成以傳產高殖利率防禦型個股為主，搶反彈則以一成左右資金關注車電族群，上周關注的中砂漲幅已大、短線沿五日均線操作即可。

留意本週2檔焦點股，

1.康普（4739）：27日股東會決議去年盈餘配息3元。康普董事長何基丞指出，集團是美系及歐系電動車電池材料供應商，今年在研發、製造及管理相互配合之下，產品將更具有多元性及符合市場性，而業務部門，仍積極開發國內、外市場，藉以增加市場占有率，以保持領先地位及競爭力。

康普旗下恆誼的硫酸鎳月產能擴充50％，加上旗下天弘的硫酸鈷月產能擴充1.5倍，產品已送交驗證，取得客戶認證後，鈷的新產線5月出貨，電子級硫酸力拚第三季取得客戶認證後投產，可望帶動單季營收走高。

2.順德（2351）：去年合併營收111.53億元，稅後淨利8.52億元、年增1.44倍，EPS達4.68元，股東會決議配息3元。順德主力IDM客戶，包括英飛凌、意法、恩智浦、威世、安森美及日本某客戶等多家半導體公司，第一季車用電子營收占比達38％，順德希望今年占比可提高至四成以上。

文／資深分析師白易弘

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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