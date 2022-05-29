這族群大跌也要全力「護航」 王文良解惑

大跌也要全力「護航」 看好航運股的理由與操作策略

四大理由看好貨櫃與散裝航運：一， 通膨惡化，美國降中國關稅。二， 獲利成長，進入第三季旺季。三， 糧食短缺，穀物運送量大增。四， 能源大漲，散裝仍供需失衡。

美國3月CPI年增率8.5%、4月8.3%亦高於預期，聯準會祭出縮減購債與升息等貨幣政策，完全無法遏止通膨惡化，失控的物價重創美國兩大零售業巨頭:Walmart與Target，上季繳出慘淡無比的財報，導致道瓊工業指數5/18狂瀉1164點，標普指數大跌超過4%，難道面對通膨美國政府完全束手無策?

當民生用品庫存逐漸耗盡，成本上升侵蝕零售業獲利、物價上漲令消費者卻步，進貨成本墊高、整體銷售金額大幅下降(通膨減少民眾可支配所得)，高物價對美國經濟的衝擊擴散到股市。

因此，財政部長葉倫5/18證實，她正在政府內部提倡取消傷害美國消費者與企業的中國商品關稅，5/23美國總統拜登與日本首相岸田文雄會談結束記者會中表示，考慮削減對中國關稅，他說這並不是他開徵的，是上一屆政府(川普)加的。

代表美國政府確實有意降低徵中國關稅，透過從中國進口大量物資使物價迅速下降緩解因通膨惡化日漸高漲的民怨。第三季本是貨櫃航運旺季，關稅降低則旺上加旺。

俄羅斯入侵烏克蘭後，蓄意破壞烏克蘭農業，摧毀糧食出口基礎設施、封鎖黑海港口，意圖扼殺烏國經濟命脈，故意加劇全球糧食危機，導致穀物運送量大增；能源價格同樣受到戰爭影響大漲，煤炭雖不環保，燃煤卻是最廉價的發電方式，由澳洲出口的煤礦拉長船舶週轉天數刺激波羅地海指數BDI走揚，運煤需求爆發持續推升散裝運價。

分辨股價強弱勢並非看1、2個交易日漲跌，而是觀察一段時間。3月大盤高點在3/30，5月低點落在5/12，3/30與5/12大盤指數、台積電、聯電、長榮、慧洋高低點分別為17770、600、54.5、136.5、87.6；15616、505、47.7、139、94，行情大幅向下震盪期間表現相對突出的股票就是強勢股，故航運股為當下操作首選。

5/24航運股佔大盤成交比重超過30%，人氣匯聚，但考量到整體大盤成交金額萎縮，短期先採取區間價差操作，逐步降低持股成本，等待台股多頭元氣恢復、利多發酵後再伺機向上加碼進行大波段操作。

（鴻光投顧分析師 王文良）