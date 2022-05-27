許家豪｜市場有築底跡象 貨幣政策仍牽動後市

安聯投信海外投資首席許家豪

全球股市在歷經第二季以來的快速拉回、反覆消化通膨與美國聯準會貨幣政策與縮表等擔憂後，從5月以來，美歐等全球主要市場跌幅明顯有開始收斂的跡象；以MSCI世界指數為例，5月迄今跌幅不到2％、費半指數和部分歐股市場甚至翻紅。

觀察近期全球主要股市，包括美股、台股部分權值股的表現多有出現優於大盤指數狀況；部分美股重要權值股在其公布獲利展望後的表現，也多優於S&P 500指數，意味短線市場反映最悲觀狀況已逐漸過去，部分股價開始築底、回歸基本面。

總經面來看，4月全球採購經理人指數從52.9降至52.2，全球經濟維持擴張，但增速明顯放緩，其中，已開發市場由前月的56.5降至56.3，已開發市場經濟體呈現穩健擴張。

美國4月ISM製造業指數降至55.4，低於上月之57.1，景氣維持擴張，但為連續第五個月下降，新訂單、生產及就業指標均放緩，顯示美國製造業持續受到大陸封城與俄烏戰爭加劇供應鏈限制的影響。

聯準會決議從6月1日開始漸進式縮表，每月削減最多475億美元，三個月後聯準會將擴大縮表力度。由於聯準會已接受落後於曲線的事實，預期FOMC將持續調整政策至中性利率的水準，未來關鍵是美國經濟是否有足夠韌性抵禦升息。

歐元區部分，4月製造業PMI為55.5，低於上月的56.5，主要受烏俄戰爭及零組件短缺拖累影響。歐洲央行4月會議維持利率不變，但會後聲明將「通膨在預期內趨於和緩」刪除，改稱「通膨上升將持續多久尚不確定」，市場解讀歐洲央行態度轉趨鷹派，最新利率期貨市場顯示ECB年底前可能升息3碼。

日本4月製造業PMI指數為53.5，低於上月之54.1，因供應鏈中斷及大陸嚴格的防疫封控措施削弱海外需求。日本央行4月會議重申維持寬鬆貨幣政策，表示進口成本攀升來自不確定的供應鏈衝擊，而國內需求仍然疲弱，將繼續實施寬鬆貨幣政策以支持經濟，日圓隨之走跌至近20年新低。

新興市場則是由前月的49.2降至48.1，連兩個月落在象徵擴張臨界值的50下，由於大陸受到新冠疫情影響，多數城市再度封城，採購經理人指數降至46；俄羅斯在各國相繼祭出經濟制裁之下，經濟衰退機率甚大。

國際貨幣基金（IMF）最近雖然修正預測，但目前仍預期全球經濟今年成長3.6％，這意味著相對於2021年，全球經濟成長有所放緩，但成長率仍高於1980年來的平均3.4％。經濟長期停滯加上通膨高漲的「停滯性通脹」惡劣情況，尚未成為定局。

此外，Omicron病毒感染潮之後的經濟重啟已經展開。根據美國健康指標與評估研究所的資料，全球每天染疫死亡人數已大幅減少，最晚可能在8月1日之前降至疫情大流行開始以來最低水準。許多國家正經歷勞動市場緊張狀態，超額儲蓄消費未來有望提振美國為首的各國內需經濟。

展望後市，近期受到俄烏戰爭影響，除了新興歐洲或是歐元區國家等鄰近區域經濟表現受到直接影響外，全球經濟也因原物料高漲受到影響，分析師持續下修2022年經濟成長率，但下半年隨著各國陸續解除更多疫情的管制措施，民眾消費可望增溫，下半年經濟表現依然可期。但俄烏戰爭帶動能源與原物料價格維持高檔，通膨預期仍高，各國央行將被迫採取相對緊縮政策來抑制通膨，市場波動欲小不易，審慎關注、勿躁進仍是較佳應對方式。

台股方面，隨市場最壞狀況應該過去，可觀察那些族群被錯殺、甚至產能在調整後反而有望增加之標的；但由於部分庫存調整的基本面因素還在陸續消化中，基本面的檢視仍可能須待6月後會較為明朗。

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