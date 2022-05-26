莊佳螢｜持盈保泰 靜待台股震盪築底

美股昨晚反彈走高，道瓊工業上漲191.66點，那斯達克上漲170.29點，費城半導體上漲55.88點，台股今天開高後再度遇到月均線反壓。我們看法維持不變，如果沒有帶量月線要一次過的機率較低，大盤會震盪打底以時間換取空間，但是低點已經相對有限。

26日加權指數下跌135點收在15,968點，成交量2,213億元，為連續第10天低於2,400億元，之前即提示，月線不容易一次過，大盤以量縮整理取代帶量強攻，耐心是現在最重要的操作準則。

新台幣則延續反彈氣勢，今天早盤直接衝破29.5元關卡，一度升抵29.464元，升值9.2分，後來因為但股市漲幅收斂，回到29.5元徘徊，觀察近期雖然台股持續上下震盪，但是台股升值趨勢明顯，這也讓外資不再這麼偏空操作台股，昨天還出現期現貨同步作多的現象，而觀察今天籌碼面，外資反手賣超118.48億元，投信賣超14.19億元，自營商也轉為賣超13.68億元，三大法人合計賣超146.37億元。

以這樣的跌點外資賣超幅度算合理，但對照先前外資動不動就是兩、三百億元以上的賣超，外資賣股的動作確實明顯收斂，代表外資也認為台股在這個階段已經是相對低點。

財政部長蘇建榮持續喊話國安基金緊盯股市，雖然喊話就代表進場機率不高，但也顯示整體盤勢穩健沒有崩跌風險，建議投資人持盈保泰，耐心等待大盤築底完成。

下半年美國期中選舉，台灣有縣市長選舉，相信到時候政策偏多的力道會越來越強，現在正是分批進場布局的最佳時機，但要記得控管好資金，才能將成本降低提高波段操作的勝率。

啟發投顧分析師 莊佳螢

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