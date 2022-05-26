陳立委｜震盪格局 留意吉茂等3檔車用股

美國聯準會Fed公布最新會議記錄，記錄中顯示預料6月和7月都將升息2碼，符合市場預期，美國四大指數皆溫和上漲，道瓊指數漲0.6％，標普500指數漲0.95％，那斯達克指數上漲1.51％，費城半導體指數漲1.98％。



台股指數近期在5日均線及10日均線附近來回震盪，翻來覆去試圖打底，而上檔有月均線反壓，短線仍是跌深反彈格局。雖然市場傳出聯準會在9月將暫緩升息的言論，不過，高通貨膨脹還是難以化解。

美國公布4月份消費者物價指數CPI為8.3％，雖然略有下降，低於3月份的8.5％，但實際上，高通膨問題仍對經濟損壞極大，所有生活必需品相對變得昂貴，人們的購買力就會變低，近期市場擔憂民眾會因物價飆漲，減少消費性電子產品的需求，而終端需求減少，電子大廠會開始砍單，相關供應鏈的營收及獲利都會有影響，故電子股目前持續疲弱，大約要等到物價開始平穩時，電子股的賣壓才會減輕。



類股方面，可留意汽車零組件族群；因應高通膨的時代來臨，中國政府推出穩經濟政策，階段性減徵部分汽車購置稅，這項政策將提高中國車市需求，有助於台灣車用零配件廠提高營收及獲利表現，下半年汽車零組件類股營運可期，可留意3檔汽車零組件股：



1.吉茂（1587），去年第四季EPS為 0.23元，而今年第一季成長到EPS 0.44元，毛利率從去年19.5％提升到第一季23.63％，受惠同業淡出市場，目前車用水箱的訂單已看到年底，隨著北美、中國市場需求持續增溫，營運有機會逐季成長。



2.堤維西（1522），第一季EPS 0.88元，較去年同期EPS 0.25元倍數成長，累計今年前4個月的營收較去年同期長成17.1％。目前車燈需求大，銷量持續增加，且近期台幣貶值對獲利提升也有幫助，未來獲利可期。



3.倉佑（1568），第一季EPS 0.44元，較去年同期美股虧損0.02元由虧轉盈，日前公告4月單月EPS為 0.16元，受惠大陸需求增溫，倉佑主要產品變速箱及離合器零組件銷量持續暢旺，看好第三季營運的表現。

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