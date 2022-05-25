車用題材強勢 吳官隆另點3族群漲相佳

台股今日周結算，台積電高點來到529元，聯電高點來到49.45元。台積電勉強挑戰月線，晶圓雙雄努力穩住。本周台股原本止穩了，非常可惜的是周二的時候上市指數大跌1％及上櫃指數大跌2％，暫時中止了反彈格局。但是近期車用電子表現佳，中小的系統電、東陽、堤維西、耿鼎，挾著法人資金優勢強勢表現，帶動其他中大型車用股票持續強勁。

台股今日靠著鴻海家族、矽晶圓與部分IC設計等領軍，帶動指數的上攻，以及電器電纜與貿易百貨等類股的反彈而延續上漲，周三收盤是16,104點，看來近期美股的干擾已經漸漸和緩，預期第二季季底作帳有機會由電子帶動，優先的止穩契機，除了要看投信積極買的電子股，也要留意旺季來臨的標的，提醒可留意車用電子股、IC設計股、風電綠電股等，有機會續漲，持續重點觀察：

1.車用電子股，二極體的強茂，已經整理大約一個月，法人買盤稍微不夠積極，補量才有機會上攻；乙盛-KY是鴻海家族的一員，型態脫離谷底轉回多頭，主要是基本面看好，以及五月份的法人買盤轉為積極，讓情況慢慢好轉，有機會站穩半年線位置。

2.IC設計股，電子股票整理許久，晶圓代工相關會容易展開反彈，聯電家族的智原雖然法人買盤還沒歸隊，但守穩支撐半年線；聯電大股東的矽統，型態呈現轉強的整理，基本面有望受惠，但是成交量暫時出不來，看整理即將完畢有機會表態。

3.風電綠電股，中鋼構是中鋼集團風電重點股票的一員，四月跌幅深，但是五月大反攻，加上中期基本面看好，型態有機會延續多頭；世紀鋼也是風電概念股，近期的型態是回測半年線支撐，短線還是比很多電子股票要抗跌，若補量就有機會轉強。

陸股方面，A股市場本周延續攻勢，上證指數的三千關卡，是連續站上三千點有16個交易日了，代表政策撐盤力道強，市場也看到上證守穩20天均線3045，本周三上證指數上漲0.7%、深證上漲0.2%、創業版上漲0%，創業版的指標股票寧德時代，本日小跌1%。2022年的大陸股市，受到美國升息干擾，俄羅斯開戰的波及，以及上海北京疫情的擴散，但是看到即將解封的上海，有機會讓暫時停止的經濟重回復甦，第二季後市展望容易轉強，可以勇敢配置陸股。

建議政策概念為首選，可參考：券商、保險、銀行、以及看好解封，帶來商機的旅遊、酒店等，雖說是短期買盤還沒積極前進，但中國A股市場經歷了很多事的干擾，也看到了為了降低通膨疑慮，所以美國考慮調降一些對中的貿易關稅，或許幅度不大，但也代表了美國的善意，這會是中國股市長期布局的好時機。

華冠投顧分析師吳官隆

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