止跌三訊號浮現 郭哲榮揭台股反彈契機

台股從年初創下歷史新高18,619點後，就逐步震盪走低，跌到16,764點時，你以為底部到了，又繼續跌破，到了16,219點，你又再次覺得這肯定是底部，直到近期最低來到15616點，下跌3,003點，這真的是孟母三千！台股跌到這裡，投資人不該放棄台股，因為現在台股已經出現三個止跌訊號，投資人也因為恐懼，成交量從去年最高近8,000億元，萎縮至現在約2,300億元左右，就如同股神巴菲特所說：「別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪。」你這時候如果因為恐懼，就選擇放棄台股，那你就無法像巴菲特一樣享受勝利的果實！

今天台股大跌192點，再度打擊投資人進入股市的信心，有一種不如歸去，回頭是岸的感覺，而在這個危機時刻，我卻看見台股的三個轉機訊號，第一個是外資期貨未平倉餘額從上周二（5/17）開始翻多，這是2020年12月8日以來首見，直至今日連續6天外資台指期布局皆維持淨多單水位，外資短線已不再全面偏空，這是我認為台股止跌的第一個轉機。

第二個轉機訊號是美國十年期公債殖利率下滑，5月9日創下2018年11月以來新高3.2％後，就不再創高，逐步下滑到2.8％附近，這也會減輕高科技股的賣壓，對電子股成交比重較高的台股，也會有正向的激勵作用，還有第三個轉機訊號就是美元指數的下跌，5月13日美元指數最高來到105.01，創下20年來新高，近期已經下跌到101.74，是一個月來新低，美元指數的下跌，也讓台幣初步有止貶跡象，隨著台幣的轉強，有機會讓資金回流台股，所以這三個台股轉機訊號，也是台股止跌的關鍵，更是見證奇蹟的一刻！

最後，近期台股利空頻傳，其中最重要的影響就是通膨，而要打倒通膨除了升息以外就是美國取消對中國加徵的關稅、俄烏戰爭盡快落幕，這樣一來台股才能迎接真正的強彈，而現在台股已經出現止跌三訊號，外資期貨未平倉餘額翻多、美國十年期公債殖利率下滑、美元指數下跌等，又加上美國總統拜登打算取消對中國加徵的關稅，等到美國「確定」取消對中國加徵的關稅，就有機會進一步緩解通膨的影響，讓台股迎來反彈的契機，也讓台股邁向2萬點目標更進一步，記住危機就是轉機，有轉機就有機會見到奇蹟！

（摩爾投顧郭哲榮投資長）

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