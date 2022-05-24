丁彥鈞｜台股跌破萬六 留意高殖利率股

受惠美國最大銀行摩根大通上修2022年度利息收入預測，美國金融股狂飆，帶動美國4大指數上漲。無奈盤後美股Snap財測亮紅燈，股價崩跌30%，美國期貨電子盤下跌。今日台股加權指數開高走低，終場下跌192點，以15,963點作收，跌破萬六的整數關卡。



受到全球股市震盪下跌的影響，台股跟著波動，然而台股本益比僅12倍多，殖利率達4.2%，居全球之冠，因此跌幅小於美國以及亞洲其他國家。



近期除了美國部分公司受到通貨膨脹影響，獲利衰退外，並無其他利空消息。無奈目前指數又位於5日均線與10日均線之下，技術面不再像以前那麼強勢。



台股短期之內有機會出現小反彈，但幅度應該不會太多。由於目前市場風險持續上升，建議持有具殖利率保護的股票。下跌有支撐，領到的股利還可以繼續加碼，攤平成本。當長期趨勢轉為成長，就有機會賺取正的報酬率。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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