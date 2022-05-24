陳立委｜待底部訊號浮現 高現金保守操作

拜登昨日表示，考慮取消對中國部分關稅，這對股市來說是好消息，美股四大指數全線走揚，道瓊大漲逾600點，漲幅近2%，那斯達克指數漲1.59%，標普500指數漲1.86%，但是與台股指數較為相關的費城半導體指數，只有小漲0.55%。

美國聯準會（Fed）雖然積極升息和加大力道縮表政策，但高通膨危機難以治療，CPI消費者物價指數下降的幅度令人失望，由糧食與能源價格飆漲所帶動的通貨膨脹效應已經顯現，市場擔心全球恐陷入停滯性通膨危機中。

居高不下的通貨膨脹，也開始影響了民生消費能力，首當其衝的就是電子股。手機包括蘋果及安卓陣營手機，都出現大砍單潮；且如果通膨數據如無法下降，這一波砍單潮恐怕只是剛開始，未來影響範圍不限於手機，整個消費性電子將面臨需求下滑的困境，現階段操作只能打帶跑，在籌碼與量價面尚未浮現底部訊號，操作上不可大意，仍需謹慎，不可過度追高，應設好停損點，並提高現金水位，切記不可過度融資。

俄烏大戰持續戰火紛飛，戰爭期間逐步造成社會混亂不安的景象增加，原物料以石油、天然氣、農產品供需影響較大，而地緣政治日趨分裂，全球經濟大受影響，各國間的經貿往來正從全球化向區域化發展，物資稀缺時代已來臨，全球貿易產品運送的連結正加速崩塌解體，在低成長及高通膨環境下對股市不利，但對上游原物料廠商有利，只要俄烏戰爭未停戰前，防禦類股的表現將持續優於大盤。

類股方面，航運類股受到最新的上海貨運指數（SCFI）終結連17跌，運價終於於上漲了，報價4,162點，上漲14點，雖然漲幅並不大，但終止17連跌，仍是運價止跌的重要指標，隨著大陸地區逐漸解除封城限制，出口貨量已開始增溫。加上美西碼頭工人談判傳觸礁，資方代表要求暫停談判，資方疑似為罷工做準備，恐引爆疫情以來最大塞港危機，而這個危機的關鍵在於美國政府，是否出手協調解決。

長榮、陽明、萬海的第一季成績單的表現相當好，4月營收也都不錯，預估5月的營收持續看好，航運股基本面佳，6月貨量及運價都可望有一波反彈，接著第三季是傳統旺季，操作上可留意航運業超級股東會即將臨，重頭戲航海股東會26日先登場，陽明27日再出場，最後由長榮30日壓軸，後市航運股操作還是要聽聽航運三雄股東會公司派的說法。

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