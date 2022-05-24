劉烱德｜反彈盤勢 短線類股輪動操作

昨日歐、美股市主要指數普漲，由於拜登周一鬆口考慮取消部分中國關稅，以及摩根大通上修財測，使得市場情緒重新受到提振，四大指數開高收紅，標普從熊市邊緣回升 1.86%，道瓊指數上漲 618.34 點 (1.98%) 31,880.24 點，那指數上漲 180.66 點 (1.59%) 收 11,535.28 點，標普 500 指數上漲 72.39 點 (1.86%)，收 3,973.75 點，費半指數上漲 15.8 點 (0.55%) 收 2,898.4 點。

匯市部分，IMF主席拉加德暗示，今年9月將結束負利率，昨日歐元受到激勵大幅升值1.25% (創近一個月高)，美元指數則是反向重挫1.05%，短期間外資賣股匯出資金壓力減輕。

台股昨日開高拉回，指數震盪收盤小漲11.56點 (0.07%) 收在16,156.41點，成交量2,360億元。三大法人昨日全部站在買方，合計買超 39.77 億元。外資連二日買超外，其在台指期6月新倉目前也是未平倉淨多單4,048口，顯示外資短線賣股壓力減輕中，而昨日價漲量增小黑十字星線，雖是弱彈卻也透露出買氣略有增加的跡象。

行情短線持續震盪反彈，反彈漲多的電子整理，傳產汽車及航運股接棒，類股輪動中仍以短線價差操作為宜。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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