陳秀芳｜月線得而復失 持續留意車用族群

上週五美股四大指數漲跌互見，盤中標普指數一度跌進熊市區域，所幸尾盤急拉，拉回平盤附近；反觀台股今日早盤一度大漲104點，開高後隨即震盪走低，由航運類股領漲，由於航運超級股東會即將登場，市場關注貨櫃三雄在高配息題材加持下，盤中航運股表現強勢，萬海（2615）拉到漲停、陽明（2609）及長榮（2603）漲幅亦達到8.09％、6.67％，終場指數上漲11.56點，收在16,156.41點，指數挑戰月線失利，大盤持續量縮。

從資金流向觀察，今日資金明顯流入航運族群，航運類股成交比重來到將近30％，而電子成交比重降至41.19％，這也呼應在量能不足情況下，市場資金集中在航運類股時，亦會壓抑電子族群。籌碼面觀察，今日外資買超20.27億元，投信亦買超26.84億元，而在台幣匯率表現也呈現小幅升值。

從技術面觀察，整體反彈架構不變，在大盤量能持續萎縮下，近期仍以類股輪彈為主，但由於成交量能不足，台股直接上攻機率低。隨著中國在5月過後陸續解封，再加上電動車大廠特斯拉上海廠也將全面復工下，投資人可留意相關車用族群，如今日創下波段新高的致伸（4915）、漲勢剛發動的同致（3552）及怡利電（2497）等個股。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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