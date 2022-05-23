Ｗ底差臨門一腳 賴昇楷點名5檔反彈潛力股

前周提過「台股自三月下旬至五月上旬跌勢過程中，最先是由櫃買指數帶頭起跌並且一直弱於大盤，但此慣性從4/27開始轉為相對強勢，透露嗅覺一向比較敏銳的“內資”對台股行情的看法已不悲觀，尤其是著墨較深的中小型電子股已悄悄進行築底」。

今天 （23日）大盤與櫃買指數分別遇到下彎月線以及頸線反壓以致開高走低，終場大盤收斂漲幅小漲11點、櫃買指數由紅翻黑小跌0.31%，然而觀察櫃買指數高點199.06已經距離5/5前波反彈高點199.12不遠，換言之「Ｗ底」型態只差臨門一腳便可完成。

由於今天上市櫃漲家數都高於跌家數，顯見台股多頭態度仍積極，加上櫃買指數之月線自即日起快速扣低將會帶動月線翻揚，因此本周櫃買指數很有機會出現「站上所有短期均線、所有短期均線翻揚」的技術線形並補上「Ｗ底」型態的最後一腳，如此也將有利台股由「短線反彈」行情晉升為「中級反彈」行情，值得密切留意。

近期可關注之潛力股如下：

1.凌通：為MCU（微控制器）廠，受惠客戶因應供應鏈吃緊積極拉貨，Q1淡季營收與獲利雙創新高，EPS達2.03元。Q2邁入MCU旺季，加上無線充電IC已導入台灣、歐洲、中國及東南亞等車廠列為標準配備量產，營運成長可期。

2.創惟：高速傳輸IC設計廠，Q1營收12.4億元(季增19%)，稅後純益3.55億元(季增57%)，EPS 3.93元，通通創歷史新猷。今年USB Type-C接口在筆電、平板、智慧手機的滲透率持續提升，蘋果新推出的Mac Studio和Studio Display顯示器也導入USB Type-C，帶動USB Type-C Hub控制IC出貨量不斷攀升，加上供應蘋果筆電的SD讀卡機控制IC出貨量放大，以及下半年量產USB 4 Hub控制IC出貨給五大筆電品牌廠，在產品組合優化及晶圓代工產能取得也增加之下，今年營運成長動能續強，全年EPS挑戰15元，大幅優於去年的6.41元。

3.三福化：為基礎與特用化學品製造廠，Q1營收16.52億元(年增70%)、EPS 3.24元，雙雙再創歷史新高。今年越南氣體廠與材料廠加入量產，已獲台積電等客戶採用的顯影劑回收工程將於Q3完成擴產，處理量由7,200噸提高至12,200噸，加上推出新世代精密化學品，可望挹注業績明顯成長，全年每股盈餘挑戰12.5元。

4.奇鋐：Q1營收125.93億元，季增3.11%、年增18.81%，創歷史次高，EPS 2.11元。銅價自4月中旬開始回檔，近月跌幅逾10%，原物料成本下降可望帶動Q2毛利率走揚，Q2營收及獲利將同步向上。今年營運成長主要來自於散熱產品與子公司富世達挹注。伺服器領域出貨產品包含風扇、熱板、機殼及散熱模組等，今年上半年不僅美系客戶需求強勁，中系客戶訂單也持續拉升，還有新白牌客戶要出貨，加上Intel及AMD將在Q2～Q3推出新伺服器平台，散熱規格將提升，熱管及風扇的用量也會跟著增加，這些都帶來營收成長動能，預計伺服器應用的營收佔比將往40%邁進，帶動全年EPS挑戰10元。

5.台半：功率元件廠，今年Q1車用產品需求暢旺，推升營收達37.52 億元(年增30.32%)，創單季新高，EPS 1.55元。旗下6吋廠主攻二極體TVS保護元件，與聯電攜手開發的40V MOSFET去年Q4已經量產出貨，今年60V～100V的MOSFET也將進入量產階段，加上今年車用功率元件持續供需吃緊，未來將進一步搶食電動車、油電混合車及充電樁商機。全年營收挑戰成長30%，由於產品組合優化、費用控管，獲利增幅將超越營收增幅。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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