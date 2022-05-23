白易弘｜反彈先看月線 留意2檔潛力股

國際情勢，歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）透露，可能在7 月啟動歐元區超過10年來首次升息，但考量到歐洲經濟成長面臨壓力之際，她在言談中淡化一次升息2 碼（50個基點）的可能性。那斯達克指數本周收低3.8％，且已連續7 周下跌，為21年來最長跌勢，這是自2001年網路泡沫化以來，科技股從未見過的拋售潮。目前國際股市處於技術面熊市區間，這對經歷近年來歷史性大漲的科技股和成長股投資者來說，須格外謹慎。

台股盤勢，指數跌破年線後仍舊陷入空方走勢，上周中止周K線連黑，有助於短線止穩，技術面有作第二低點右腳的機會。本周台股仍受美股震盪影響，若能放量才有機會站上月線，操作策略維持兩~三成以傳產高殖利率防禦型個股為主，搶反彈則以一成左右資金關注矽晶圓產業，暫時先避開前景不明的電子中下游資訊族群。

留意本周潛力股，

1.合晶（6182），因大陸疫情啟動封城，衝擊物流與人力供應，影響生產鏈，合晶在上海與鄭州之生產基地皆受到影響，4月營收呈現月減；合晶4月營收9.88億元，月減4.9％，年增20.16％，今年前4月累計營收40.36億元，年增29.62％。

雖然大環境不利因素多，但客戶訂單持續挹注，且售價上漲，合晶訂單可見度已達今年底，目前產線至少一路滿到第三季底，合晶第二季營收仍將較第一季持平或略增；此外，合晶長約比也持續拉升中，將從原先的10％到15％，提升到30％。



2.中砂（1560），包括台積電、聯電、美光等半導體廠全力擴產，中砂第一季營收16.45億元，歸屬母公司稅後淨利3.13億元，同創歷史新高紀錄，4月合併營收5.90億元續締新猷。隨著大客戶3奈米下半年進入量產，預期將帶動中砂鑽石碟強勁出貨，加上再生晶圓及砂輪業務需求暢旺，訂單能見度直達第四季，今年營運預估逐季創下新高。

此外，中砂的砂輪事業第一季適度漲價反映成本，第二季亦會進行滾動式調整，加上ABF載板廠擴產動作積極並帶動砂輪強勁需求，中砂已通過新客戶驗證並開始出貨，今年將維持成長動能。

文/資深分析師白易弘

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