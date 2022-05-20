黃勇文｜台股萬六測底 短線盤整待變

近期受到美國升值循環的影響，加上能源價格飆漲與俄烏戰爭所帶來的糧食危機，產生的通膨效應逐漸發酵，美元升值將會影響全球貨幣的走向。繼美股四大指數陷入熊市走勢，道瓊指數有跌破前低31,228點，算是較為弱勢。而市場對經濟前景表示擔憂之下，台股將面對520後箱型盤整格局，以盤代變為主要的趨勢。

台股近期開低破萬六，而隔天再次站穩萬六支撐，意味多方防守態度仍是積極，下檔有15,616點的強力支撐，上檔有16,500點左右的跳空缺口，都是讓指數以震盪築底看待。現階段選股以跌深反彈視之，加上台股上方，月季線反壓之下，短時間要突破不太可能，而在籌碼方面，外資五月份到中旬為主，共賣超台股約694億元，今年以來共賣超台股約7,879億元，台股相對疲弱。

在權值股上，在成熟製程之晶圓代工聯電(2303)跌深反彈，台積電(2330)嘗試在505元之上築底，而鴻海(2317)在突破年線之後，未來再次拉回後，是否有往上的空間，值得觀察。現階段操作上選股不選市。聚焦汽車類族群，加上跌深的IC設計族群，基本上營收好的族群作為選股的標的。

台股從高點跌到五月份，已有三千多點，短線上將進入箱型盤整格局，短線跌幅已深，台股進入整理，未來需要內外資的加碼，才有利反彈的空間，否則上方的季線，將會是台股最大的壓力區。

文/資深分析師黃勇文

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