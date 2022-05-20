台股反彈高點將至？郭憲政揭存股買點

在上周五（5月13日）文章中事先預告：「加權指數5月12日K低15,616已到絕對多抵，接下來會有幾天的反彈」，前文也提到台股將會有幾天的反彈。故本文接續來探討反彈的空抵：

1.加權指數：5月5日K高16,783，5月12日K低15,616，低點向上0.382位置16,061，向上0.618位置16,337。也就是說加權指數本波的空抵區在16,061~16,337。

2.電子類股：4月21日K高791.3，5月10日K低717.75，低點向上0.382位置745.8，向上0.618位置763.2。也就是說電子類股本波的空抵區在745.8~763.2。

3.台積電：4月14日K高578元，5月10日K低505元，低點向上0.382位533元，向上0.618位置550元。也就是說本波台積電的空抵區在533~550元。

4.聯電：1月26日K高58.5元，4月27日K低43.55元，低點向上0.382位置49.3元，向上0.618位置52.8元。也就是說本波聯電的空抵區在49.3~52.8元。

5.聯發科：3月29日K高951元，4月27日K低797元，低點向上0.382位置855元，向上0.618位置892元。也就是說本波聯發科的空抵區在855~892元。

另外，來看一下大多數投資人關心的金融股，就以金融類股指數來分析，1月13日K高1841.09，3月8日K低1,670.02，高點向上0.382位置1,906.4，向上0.618位置1,946.8。4月11日K高1,947.57已來到絕對空抵（4月7日K高1,944.59，在接近絕對空抵又出大量意味高點已近）。金融指數在4月11日來到1990年以來的新高，投資人在金融指數來到30年的高點去存（金融）股似乎不是個好主意，若想要存股至少也要等到金融指數回到1,168點的密集成交線才可以考慮。

總而言之，建議投資人宜利用本波的反彈站在賣方，減碼以對。成功的投資不僅要懂得「買」，更要懂得「賣」，因為唯有保存資金（實力），在下次波段低點（多抵）來到時，才能手握資金站在買方。

文／啟發投顧分析師 郭憲政