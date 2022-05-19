陳立委｜台股震盪拉回 可逢低布局3檔績優股

美股受到聯準會主席鮑爾重申，降低通膨的決心，他表示將毫不猶豫持續升息，直到物價回歸正常。市場擔心聯準會可能會實施比目前更激進的緊縮政策，引爆無情殘酷拋售潮，終場道瓊指數收盤血崩 1,164 點。標普500指數暴跌 4.04%，那斯達克指數崩跌 4.73%，費城半導體指數暴跌 5.17%。台積電ADR也跌2.99%，聯電ARD跌3.93%。

美股重挫，台股指數又被拖累，萬六關卡也告急，指數恐回測前波低點。

這波全球股市的走勢，幾乎跌破所有人眼鏡。指數是一波比一波還要低，迄今都沒有像樣的反彈行情出現。目前整體經濟處於高通膨的環境，且通膨尚未有衰退跡象的情形。美股也因此跌跌不休，台股今日盤中失守萬六關卡，空頭市場來臨，投資人現階段操作只能打帶跑，在籌碼與量價面尚未浮現底部訊號前，操作上不可大意，仍需謹慎，不可過度追高，應設好停損點，有紀律地操作。

從技術面看，台股已達到空頭的條件，也就是跌破月線、季線及年線，且月線、季線及年線都向下彎。台股在5月12日來到波段低點15,616點，而後反彈了四天，但今天盤中又跌破萬六的關卡，這是一個重要訊號。因為從今年的歷史高點18,619以來，很明顯是一高比一高低、指數不斷破底，目前市場已進入熊市。投資人一定要掌控好資金調度，切記不可過度融資。

台股下跌，其實也是個機會，可逢低布局績優股，可選擇3檔訂單能見度佳，且未來產品有競爭力的公司，如：

樺漢（6414）：第一季EPS獲利2.97元，受惠物聯網和半導體需求帶動下，目前在手訂單金額約1,300億元，營收可望逐季成長。 元太（8069）：第一季EPS獲利1.28元，現階段規劃擴充4條新產線，目前訂單需求相當強勁，且傳聞蘋果找上元太打造手機次螢幕，元太未來營運持續看好。 創意（3443）：第一季EPS獲利4.07元，4月營收17.7億較去年同期成長75.56%，受惠高速運算、AI產業趨勢，未來獲利成長樂觀。

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