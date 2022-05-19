劉烱德｜三日內守穩16,296 可挑戰16,764

美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）從其備受關注的標普 500 ESG 指數中剔除（原因包括工廠遭指控種族歧視以及對自駕車事故調查的處理），加上美國零售商財報表現不佳，道瓊開盤重挫跌逾 450 點，科技股大跌。四大指數收盤道瓊指數跌 1,164.52 點（3.57%）收31,490.07點，那指暴跌566.37點（4.73%）收11,418.15點，標普 500 指數暴跌165.17點 （4.04%）收3,923.68點，費半指數暴跌158.5點（5.17%）收 2,908.0 點。

美國啟動的升息循環，引發一波全球資金大退潮，美元指數一路強升，且近日創105.005新高紀錄；不過隨著各國央行紛紛放鷹跟進升息，資金退潮的現象將會逐漸改變，近日歐元、英鎊及澳幣的反轉已露出跡象，估計我國央行應該也會很快再次升息。

台股昨日大漲240.77點，指數收在16,296.86點，站穩短壓16,219之上，外資難得一見的轉為買超111.90億元，且台指期換倉6月合約也是轉為淨多單1,701口；投信買超10.87億元，自營商賣超30.18億元，且台指期6月新倉是淨空單9,063口，法人籌碼只是一日變化？還是會持續一段時間？此點對於目前大盤的反彈行情能否持續，有著直接影響。

大盤三日內只要守穩16,219，就有機會再往上挑戰16,764；反之則應提防或留意下方15,616出現的危機入市機會，第二季打底，電子回歸主流看法不變。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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