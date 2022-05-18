吳官隆｜指標族群翻身上攻 三類股漲相佳

台積電2022年上半年高點是688元，低點是505元，上周開始止穩，周三的時候高點來到541元的位置；聯電也是反彈，從43.55元來到51.3元。

本週台股明顯止穩，也伴隨著國際股市美股的止穩而連續的反彈，後市有賴指標族群的力挺搏翻身。5月的第三個周三結算也是月的結算：上市上櫃持續轉強，加權指數從低點15,616到周三高點16,280，反彈超過600點；

台股周三車用電子與IC設計股的上攻，以及金融與航運的止穩反彈而延續上漲，周三收盤是16,296點，看來近期國際市場的干擾已經退卻了，而且因為基期已經偏低了，第二季季底作帳有機會由電子帶動，優先的止穩契機要看投信積極買的電子股，一些中小型的標的，留意：車用電子股、IC設計股、風電綠電股等，有機會有好的表現：

1.車用電子股，二極體的強茂，是人氣指標股票，破底之後開始翻揚，近期法人回流了關注；天鈺是鴻海家族的一員，雖然也是跌深，但是型態慢慢脫離谷底想要轉回多頭，主要是基本面看好。以上兩檔都是再跌有限的型態，可以區間來回操作。

2.IC設計股，費城半導體止跌，聯電相關的股票就是會容易展開反彈，聯電家族的智原我看好，雖然法人買盤還沒歸隊，但型態漂亮；聯電大股東的矽統，型態也是轉強的整理，基本面有望受惠。該兩檔都是轉強向上型態，可以考慮分批佈局。

3.風電綠電股，中鋼構是風電重點股票的一員，雖然四月跌幅很深，但是中期基本面看好，型態有機會回歸多頭；即將到來夏季用電高峰，帶動儲能的機會，安集是人氣指標股票，跌深有望反彈。以上兩檔都是跌深型態，可以考慮賺了就部分減碼。

陸股方面，A股市場本週延續攻勢，上證指數的三千關卡，是連續站上3,000點有十一個交易日，代表政策撐盤力道強，市場力量也撐住所以更加的安全，本週三上證指數上漲0.1%、深證上漲0.3%、創業版上漲0.3%，創業版的指標股票寧德時代，本日小跌0.5%。今年2022年的大陸股市，受到美國升息干擾，俄羅斯開戰的波及，以及上海北京疫情的擴散，真的辛苦，但是也看到中國經濟有望軟著陸，先蹲醞釀後跳，第二季底部已經明顯浮現，後市展望容易轉強，可以勇敢的配置陸股。

優先以政策概念為首選，建議板塊是：券商、保險、銀行、以及也是看好因為階段性封城與解封，帶來商機的旅遊、酒店、尤其在經濟成長率下修的時候，短期買盤可能變成觀望，但是中期長期買盤反而是布局的好時機。

華冠投顧分析師吳官隆

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