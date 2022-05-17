莊佳螢｜台幣轉升 關注外資將轉賣為買

經過上周五的大漲行情後，美股昨晚陷入震盪整理格局，道瓊工業小漲26.76點，那斯達克下跌142.21點，費城半導體下跌50.31點，特斯拉執行長馬斯克原本要收購推特反悔讓推特股價持續大跌，多少影響昨晚的科技股走勢，不過今天的台股仍開高走高，由台積電領軍大漲10元，資金果然轉進電子，台積電大漲也印證之前我們預告台積電500元、政府不會放手的看法。

關係到外資動向最重要的台幣，國際美元陷入盤整，讓新台幣兌美元匯率早盤一度升抵 29.735 元，升值7.9分，台股成功站回萬六，呈現股匯雙漲走勢，技術面觀察台股日KD呈現黃金交叉，今天日K收紅K已經連續兩天低點不破低，5日均線有機會自明天開始翻揚向上會增強助漲力道，美國十年期債券殖利率自3.2%回落到2.89%，有利科技股持續反彈，近期資金回流電子股的趨勢暫時不會改變，外資期貨動向也偏向多方操作，由於明天就是台指期貨結算日，外資未平倉空單持續降低，加上台幣轉升，來自外資的賣盤很有可能轉為買盤，反彈走勢可望延續。

國泰投信董事長張錫也再度表示，近期台股震盪加劇，目前評估3月至4月應是通膨最高點，下半年通膨回落的幅度將更加明顯。觀察歷史資料，聯準會升息前後市場多有波動，但往往在升息後的6至12個月內即會出現一波漲勢，以台股2004年及2015年二次升息循環啟動後12個月漲幅皆逾15%，因此現階段並無看壞台股的理由，台股長線維持多頭格局不變。一般多認為升息對科技股影響最大，但根據近期美股報告，不管是股神巴菲特或是避險基金大咖橋水，都在第一季加碼科技股，也呼應之前我們觀點：台股的底部就差不多在這了，建議分批布局逢低進場。

啟發投顧分析師 莊佳螢

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