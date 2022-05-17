丁彥鈞｜KD低檔黃金交叉 台股短彈機率增

各項利空消息持續不斷下，加權指數2個半月跌掉2,500點，近期出現跌深反彈的跡象。今天加權指數開低走高，終場上漲155點，以16,056點作收。技術面上出現KD低檔黃金交叉，短期有機會進行反彈。投資人可以短線進行區間操作，或是趁機減碼手中虧損的股票。

至於金融股方面，最近是利空頻傳，先是債券價格大跌，接著是海外投資大幅虧損，然後又有防疫保單虧損。俄債遭到降評的部分，各金融機構已於2月及3月認列減損損失，反映在第1季的財報中。股債雙跌或是海外投資虧損的部分，由於金融業受到高度監理，每月自結獲利，截至目前為止，各金控每月都還是呈現獲利的情況；雖然與2021年相比，2022年的獲利小幅衰退，但長期展望仍佳，不需要太過緊張。

防疫保單方面，若確診人數大幅上升，產險公司的確有可能蒙受鉅額損失。但以各金控的淨值來看，產險只占其中的一小部分。因此單獨的產險公司受到的影響比較大，金控不至於因為防疫保單而導致大幅虧損。

目前加權指數已經黃金交叉，投資人手中的多單可以期待。金融指數目前KD值位於低檔，但還沒黃金交叉。由於金融股前4月的自結獲利還算可以，未來獲利有機會成長，目前殖利率接近5%，股價不算貴，仍可以長期投資。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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