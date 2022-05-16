陳秀芳｜電子股回神 創惟、力積電可留意

上週五美股反彈，美股四大指數全數站回5日線，其中費半上漲5.06％，今日台股跟隨美股反彈氣勢，台積電（2330）早盤上漲13元，激勵大盤一度上漲200點，但早盤開高跳空後震盪，隨著金融、航運類股賣壓出籠，終場大盤上漲68.5點，收在15,901.04點，萬六關卡得而復失，惟驚險收在五日線之上。

從資金流向觀察，電子類股成交比重明顯回溫至54.06％，航運類股16.54％及金融類股降至5.57％，其中航運業跌幅最重，因市場上傳出海運價格恐下滑，導致航運業跌幅逾2.44％；再從籌碼面觀察，今日外資轉買為賣，賣超16.71億元，而投信已連23日買超，今日買超9.1億元，但整體成交量能仍不足。

從技術面觀察，台股技術面仍偏弱，且上漲時成交量能並無明顯放大，亦顯示追價意願不足，今日大盤雖尚未站回15,943點，惟目前可不再破底，橫盤整理機會高。

今日財政部長蘇建榮表示，面對近日台股的動盪，是受到國際情勢影響，惟台股基本面仍然是相當穩健，而近日台股則是由跌深的電子股領軍反彈，建議投資人可留意基本面強勁且跌深的個股，如創惟（6104）、台勝科（3532）、及力積電（6770）等。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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