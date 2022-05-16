賴昇楷｜電子股可望續彈 留意凌通等3檔

上周（5/9～5/13）台股再度破底，大盤與櫃買指數分別創下15,616與187.45今年新低，不過在此兵荒馬亂過程中，盤面卻悄悄浮現幾個值得留意的現象：

一、台股前波自三月下旬展開的跌勢過程中，櫃買指數帶頭起跌並且一直弱於大盤，但此慣性從4/27開始轉為相對強勢，上周五（5/13）更是領先大盤收復五日線，當中櫃買電子指數甚至一舉突破上周三（5/11）高點，透露嗅覺一向比較敏銳的「內資」對台股行情的看法已不悲觀，尤其是著墨較深的「中小型電子股」已悄悄進行築底。

二、電子權值股之中也有抗跌或轉強跡象，「台灣50成分股」中包括聯電、鴻海、聯發科、瑞昱、聯詠、南亞科、友達、欣興等，上周已不再隨著大盤破底。

三、美股四大指數當中，今年跌幅最大的「費城半導體指數」於上周五（5/13）率先站上5/11利空高點（當天美國CPI指數比市場預期差導致美股大跌），並且周線出現「破底翻」型態，半導體股抗跌力道逐漸加強。

統計台股上市櫃股合計1,760檔個股之中，上周有高達473檔個股並沒跟著破底而且絕大多數都是電子股，搭配中國封城近50天的上海自即日（5/16）起將分階段解禁，因此預期台廠斷鏈危機解除可望帶動台股短線繼續反彈，若能進一步形成大盤「破底翻」型態或櫃買指數「Ｗ底」型態，更有中級反彈行情可以期待。

近期值得留意3檔電子潛力股如下：

1.凌通：為MCU（微控制器）廠，受惠客戶因應供應鏈吃緊積極拉貨，Q1淡季營收與獲利雙創新高，EPS達2.03元。Q2邁入MCU旺季，加上無線充電IC已導入台灣、歐洲、中國及東南亞等車廠列為標準配備量產，營運成長可期。

2.創意：Q1營收45.14億元（季減8％、年增36.29％），淡季仍創歷史次高，EPS4.07元。今年受惠5G、AI及HPC（高速運算）等蓬勃發展，數位轉型加速，帶動來自國際大廠的NRE專案暢旺，且客戶對於先進製程技術的需求仍舊強勁，加上台積電後援支持，推升7奈米專案量產營收放大，5奈米的貢獻度逐步增加，預估今年營收成長20％以上，EPS14元起跳。

3.希華：為頻率元件廠，近年積極拓展高毛利的tuningfork（音叉型產品）及小型化利基產品，帶動第一季毛利率34.81％、營益率19.77％、EPS達1.04元，全都寫下單季最佳成績。Q2～Q3網通應用產品拉貨動能續強，加上新產能陸續開出，預計季營收維持年增10％以上，營收逐季走高到Q3創高峰，全年挑戰EPS4.2元。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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