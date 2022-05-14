決定台股能否強彈千點 專家曝關鍵

一個關鍵數字 決定台股能否強彈千點

大盤5/10開盤跌破16000點，最低來到15734點，自台股歷史高點18609起算已大跌2875點，大跌過程不乏利多，出口連22紅寫下最強4月；台積電4月合併營收1725億創歷史新高，年增率高達55%；4/13金管會說台股與亞股相較跌幅較小、上市櫃營收獲利創近十年新高、高殖利率、經濟成長率超過4%、日均量3000億等五大利多續挺。4/12台股剛從17770點跌到16905點，4/13大漲310點，利多不斷的台股接下來從4/14高點17374點一路向下大跌超過千點。

4/13主要財經媒體頭版報導「美3月CPI年增率飆至8.5%，市場預期通膨已觸頂，美股早盤跳空開高，美10年期債息則聞訊大跌」，並附上美國CPI年增率走勢。市場普遍解讀為利空出盡，殊不知，是利空，但不是利空出盡那種，是真正通膨惡化利空。

5/9應材與艾司摩爾半導體設備廠大跌，輝達、超微等晶片大廠跌幅更超過9%。何以美股跌跌不休?人們過去兩年因疫情瘋狂搶購，WFH讓買氣一次大爆發，提早消費、被迫購買各式電子產品，導致2022年需求急速凍結，再加上通膨排擠消費預算，科技產品銷量墜崖，終端庫存堆積、物流成本提高、企業獲利下滑，引發美股連串大跌也拖垮台股。

現在股市電子交易發達，不必等營業員通知，投資人可以隨時隨地透過手機、NB查詢即時融資維持率，當融資維持率瀕臨追繳臨界點，多半自行提早了斷(避免通知書寄到家裡?)，台股大跌未必會見到當年融資追繳、萬箭齊發景象，不少人將遞減的融資餘額視為股市底部現象，實際並非如此。

4/25~4/27僅3個交易日融資大減120億，大盤小彈後還是破底。多頭行情融資與大盤指數呈現同方向變動，融資增加象徵多頭的生命力，然而現在退出市場的融資戶皆處於損失慘重的情況， 1月至今台股高點越來越低，證明股市的活力正在流失，融資大減一次台股元氣就大傷一次。過去兩年新開戶數大增，主要是20~40歲之間年輕人，他們曾為台股注入新血、帶來活力，隨著電子股崩跌台股正以極速失血中….

5/10大盤開低走高拉出一根中長紅，替套牢的人帶來脫困契機，台股反彈強度將取決於5/11美國新公布4月CPI年增率。聯準會縮表、升息希望透過貨幣政策遏止通膨惡化，3月CPI被視為衡量通膨是否得到控制的標準，若5/11美國公布4月CPI低於「8.5% 」，將是刺激股市的大利多，美股就會強彈，台股也會跟著強彈。大盤反彈壓力在4/25低點約16600點，有大利多加200點到16800點，持股比重高者把握機會逢高減碼。

記得，要小於「8.5%」才會大漲。

（鴻光投顧分析師 王文良）