台股高殖利率題材 7檔具吸引力

台股高殖利率題材 提供跌深反彈機會

根據Bloomberg的資料，目前台股殖利率排行全球前三名，僅次於巴基斯坦及澳洲，加上台灣今年GDP下修有限，仍有機會保四，基本面相對經濟面臨下修的多數國家來得穩。待未來美國公債殖利率及美元指數漲勢止步，股市投資人情緒恢復後，台股有望迎來短線跌深反彈的機會。

高殖利率股行情除了要看現金殖利率絕對值的高低外，還要留意今年營運能否維持成長以利高股利政策延續。尤其在經濟前景展望不明、市場氣氛不佳的當下，公司營運還要能優於市場預期，才能引起資金的興趣。高殖利率行情觀察指標的貨櫃航運長榮(2603)及陽明(2609)，今年分別配發18元及20元現金股利，現金殖利率近12％及16％。即便中國四月封城導致各地區出貨減少，長榮、陽明的四月營收僅月減5％以下，仍創歷史單月營收第三高及歷史第二高的紀錄，優於市場悲觀預期，顯然亞洲其他地區的運輸需求強勁，彌補中國區的缺口。

長榮預期中國將陸續復工，五月後長約生效，新約租金顯著成長，加上第二季新船仍將持續交付，應可挹注營運表現，對第二季營收與獲利表現仍抱持正向看法。陽明同樣表示中國復工後，製造業出貨將湧現，可望迎來較強勁的市場需求，預期供應鏈壓力將再度升高，使運輸效率短期內仍難以恢復正常水準。市場也因此預期將會有漲價效應，增加貨櫃航運營收上修的機會。

半導體通路商獲利穩定

半導體通路商一直是半導體產業的高殖利率常客，獲利穩定的特性在景氣不明階段，更容易成為資金避風港。今年配發5.5元現金股利，現金殖利率達8％的全球第四大半導體通路商文曄(3036)，受惠缺貨緩解、晶片原廠供應能力提高，遞延訂單滿足率提升，第一季營收優於財測。

公司表示中國封控影響比較大的在華東，其他地區仍可正常出貨，且大客戶有通行證出貨照舊，因此封控問題沒有想像中嚴重，看好隨著封控陸續解除，出貨第二季很快就可追上。新併購100％的世健科技，將於第三季完成相關程序開始貢獻營收。看好下半年蘋果訂單步入旺季，汽車及電動車、工控及 5G 通訊需求維持成長，營運可望優於上半年，加上認列世健營收，毛利率有望加快成長，預估稅後淨利成長將持續優於產業平均值。

微星下半年新品效應可期

板卡廠微星(2377)今年配發10.5元現金股利，現金殖利率8％，第二季面臨傳統淡季及需求減緩雙重打擊，整體營收將7.5％，公司預期五月華東地區重啟經濟活動後，拉貨速度恢復正常，第二季將會是全年營收低谷，但因台幣貶值效應有利獲利表現，第二季毛利率及獲利有望優於先前市場悲觀。

下半年隨Intel、AMD 及Nvidia 新CPU及 GPU發表，可望帶動需求動能恢復。其中，今年是NVIDIA二年一次GPU大改款時間，預期第三季末至第四季推出新四○系列GPU，性價比維持往年二以上，市場預期將有助刺激換機需求，微星電競產品比重接近70％，營運相對有支撐，預估今年電競產品營收仍有兩位數成長的機會。

不受中國封控衝擊 京元電營收飆高

封測廠京元電(2449)今年配發3元現金股利，現金殖利率7％。近期營運幾乎未受到烏俄戰爭、中國封控及通膨等負面干擾因素影響，主因客戶手機等新晶片訂單到手，測試時間拉長，不僅帶動第一季獲利優於市場預期，四月營收更創單月歷史新高，預估第二季營收將有兩位數的成長空間，獲利再向上走升。

目前在手訂單能見度已看到下半年，今年營運逐季成長抱持樂觀看法，由於5G智慧型手機、HPC運算、人工智慧、車用電子等晶片含量增加，測試時間拉長並帶來加乘效益，有助於產能利用率維持高檔，並推升營收及毛利率表現。IDM廠擴大釋出車用晶片測試委外訂單，加上晶圓代工廠積極擴增產能，有助爭取到更多晶圓測試訂單，支撐未來的營運表現。

外資逆勢回補聯電

晶圓代工二哥聯電(2303)今年配發3元現金股利，現金殖利率`6％。目前營運尚未受到中國封控影響，四月營收續創新高。預估第二季在南科 Fab 12A P5 廠區擴產產能量產帶動下，晶圓出貨量將季增4至5％，美元單價將季增3至4％，營收7至9％的成長幅度優於市場原先預期。受惠漲價及台幣貶值效應，第二季毛利率將持續向上，全年營收將年成長20％以上。

自四月中加權指數拉回、外資持續提款台股以來，身為台灣五○指數成分股的聯電，並未受到外資的持續調節，反而買多賣少，呈現淨買超，與市場普遍悲觀看待後市展望的論述不同調，未來股價或有機會領先大盤出現反彈。

智易營收遞延認列 全年成長目標不變

營運回升的網通廠智易(3596)，今年配發6.7元現金股利，現金殖利率6％。四月營收受中國封控影響，月減26.5％，但公司表示四月部分需求遞延至五、六月，第二季營收仍有望再創新高，下半年逐季成長，全年營收維持雙位數成長。

全球網路頻寬升級趨勢及各國政府補貼電信業者、積極改善鄉村地區網路建設，預期各項用戶端網路設備需求持續向上，將帶動歐美及亞洲客戶對用於FWA的5G CPE需求提升，近期網通晶片緩解也將帶動出貨量向上，且公司開始增加全球營業據點及持續擴產，均有助營業規模持續成長。