陳奕光｜大盤持續利空測試 靜待反彈曙光

第一金投顧董事長陳奕光

近期聯準會的態度主導資本市場的走向，近日公布的總經數據成為市場最關注的焦點。美國5/12公布4月生產者物價指數，PPI年增11.0％，高於市場預期的10.7％，但低於前期的11.5％，扣除波動度高的能源及食物價格，4月核心生產者物價指數PPI年增8.8％，略低於市場預期的8.9％，也低於前期的9.6％。

4月能源成本年變動由37.2％上升至40.0％，食物成本年變動由16.2％上升至16.3％，扣除能源及食物以外的商品成本年變動由9.9％上升至10.1％；服務業成本年變動由9.2％下滑至8.1％，其中波動較大的貿易服務成本年變動由18.3％下滑至15.4％，扣除貿易服務後的服務業成本年變動由5.4％下滑至5.1％。

整體而言，美國4月PPI主要仍由原物料相關分項所帶動，由於美國能源自產比重較高，因此PPI的增幅與歐洲國家相比較低；以貨幣政策的角度來看，PPI增速持續高於CPI增速，企業仍有將成本轉嫁至下游的壓力，因此可預期聯準會仍將維持加速緊縮的政策方向不變。

市場需求和氣氛是推升企業獲利向上和市場本益比最關鍵的因素，然面臨通膨危機、中國封控、俄烏戰爭和聯準會回收資金，市場需求下修和悲觀的氣氛使得大盤近日連番重挫，台積電面臨500元保衛戰，大盤5月12日低檔來到15,616點，測試15,159關卡已迫在眉睫。由於聯準會短時間壓抑市場需求態度不會轉變，悲觀氣氛難以扭轉，唯一機會在於當修正幅度過大和企業財報公布結束，台股才較有反彈的契機。搶反彈族群可留意Q1財報佳、Q2展望樂觀和520政策概念股，如二線晶圓代工、IP股和綠能股。

首先在修正幅度方面，台股5月12日融資餘額單日減少42.67億元，融資餘額來到2,441.15億元，融資維持率尚在146.66％，離追繳門檻130％，還有一段距離，顯示悲觀氣氛未到谷底。台積電2016～2019年本淨比約當介於3～4.5倍，此期間本淨比穩定走升反映台積電在先進製程上領先三星，體現競爭力的提升，2020後人工智慧、5G和電動車等新應用使得半導體市場結構改變，加上台積電在先進製程上領先英特爾和疫情紅利爆發，使得本淨比飆升至9倍以上，若台積電評價回歸至4.5倍以下，也就是500元整數關卡以下，則意味市場對於未來半導體市場AI、電動車和5G趨勢透露出過度悲觀的氛圍。

挑選反彈族群方面，可以留意短線獲利和展望佳的二線晶圓代工族群和ASIC族群。二線晶圓代工方面，目前Tier 2的代工廠首季財報都優於預期，且Q2仍維持稼動率滿載，亦維持下半年價格和稼動率維持在高檔的看法，更重要的是從年初至今股價已修正30～50％，具跌深反彈條件，建議可留意二線晶圓代工廠族群聯電、世界和力積電等。

在ASIC族群方面，由於ASIC屬於客製化IC，較不受消費市場雜音干擾，且在疫情期間產能多受到消費性產品排擠，預期在疫情趨緩和終端消費市場降溫，可望獲得較多的產能，獲利具備上修空間，因此若短線股價修正過大，可留意逢低布局搶反彈的機會，如智原、創意和世芯-KY等。

在520政策方面，自蔡總統上任以來推動5+2產業創新計劃，提出六大核心戰略產業，其中最重要的是綠能建設的落實。在綠能產業方面，政府規劃2050年再生能源發電占比達60～70％、氫能占9～12％、火力則由2021年的83％降至20～27％，其中再生能源占比提升主要依賴太陽能與風電。目標2025年再生能源達20％，2021年再生能源占台灣總發電量僅約6％，進度明顯落後，風電將是今年重點的產業，相關本土業者如世紀鋼、上緯投控等可以留意。

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