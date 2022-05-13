黃勇文｜台股短彈壓力大 短打強勢股

受到美CPI指數不如市場預期，在市場擔憂下，加速美股的下跌走勢。台股近期成為重災區，從金融、航空雙雄、高價電子股都是近期跌幅的代表，權值股台積電（2330）將面臨500元保衛戰，大盤持續往下探底。當然根據交易所統計，成交量持續低於3000億以下，意味台股的價跌量縮，讓盤面溫和的下跌。此時須注意手中的持股，溫水煮青蛙的走勢會讓投資人驚覺性降低，重點是反彈要調節手中的持股。

上半年美國聯準會（Fed）鷹派升息確認，俄烏戰爭尚未結束，疫情持續的升溫中，加上中國升高封控下，導致科技產品需求下滑，產品供應鏈大亂，衝擊全球的金融市場。台灣所面臨的經濟困境，將會是台股多頭市場拉回所必經的過程。目前5月來勢將近千點行情，而在趨勢偏空的狀況，任何的反彈都不需太過樂觀，必須要有底部的型態呈現，才有利於止穩的契機。

台股籌碼面，隨著台股大跌後，融資餘額持續減肥下，加上融資維持率掉到150％以下，將未來有助於融資斷頭浮額出清，將會是台股築底的關鍵；而上市櫃公司雖然營收創下近期新高，但股價卻創下近期新低，應該相信公司股價會說話，任何的公司營收未來的表現，股價是唯一的判斷標準。當然股票拉回是否是可以進場，需要等待利空測試底部，只要出現相對大量時，應該就是相對的低點。

綜合以上所述，台股加權指數面臨短、中、長均線下的走勢，失守萬六關卡，加上國內外利空不斷，先階段跌深反彈上檔壓力賣壓重，當然4月營收已全數公告完畢，16日為第一季財報公布最後期限，需留意財報亮眼的個股為主，股票會先行反應，但利多公布時，大部分都已經反應完畢；所以選擇偏強勢股操作，以短線操作為主，來面對偏空的型態。

文/資深分析師黃勇文

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