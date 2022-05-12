陳立委｜散裝航運旺 留意慧洋等3檔潛力股

美國周三公布 4 月份 CPI 較去年同期上升 8.3%，雖然低於上個月 8.5%，但在「升升不息」的升息政策下，只有少0.2%，而聯準會Fed目標是將CPI指數壓至 2%，看來這是一條艱難緩慢的道路，市場擔心聯準會可能採取更激烈的手段來抑制通膨。

美股受到CPI指數不如預期的影響，道瓊指數下跌1.02%，那斯達克指數大跌3.18%，標普 500 指數下跌1.65%，費城半導體指數大跌3.04%，其中特斯拉大跌8.26%，蘋果也跌5.18%。

受制於美股嚴重回檔拖累，台股也難有亮麗的表現，在高通膨難以降溫下，美國聯準會（Fed）升息與縮表並行，加上俄烏大戰仍是炮火連天，今年股市幾乎可以確定為充滿震盪走勢的一年，操作股票時應提高現金水位，應設好停損點，有紀律地操作，切記不可過度融資。

類股方面，近期波羅的海散貨指數報價來到3,052點，為今年來的新高，由於中國開始陸陸續續解封，各大鋼廠開始進口鐵礦砂與煤炭庫存，市場看好中國鋼廠需求復甦，帶動散裝運力需求。投資人也可多加留意3檔散裝航運類股：

1.慧洋-KY（2637）是國內擁有船舶數最多的散裝航商，以中小型船舶為主，其經營模式以簽定合約船為主，合約比例75%，其餘 25%則為現貨船舶。慧洋-KY今年4月合併營收 24.02 億元，年增73.76％，創歷史新高，第一季毛利率由去年29.05%，大幅增加到49.11%，第一季EPS高達3.59元，預估第二季表現持續看好。

2.台航（2617）目前遠洋航線比例約80%，台航現有 19 艘散裝船，5 月、7 月將各有一艘 6萬噸及8萬噸級散裝船加入，第一季EPS 0.59元，而4月營收達3.17億元，較去年同期成長19.41%，今年營收可望逐季成長。

3.中航（2612）第一季EPS 0.94元，而4月營收達3.84億元，較去年同期成長49.32%，以今年運費走勢，中航本業業績可望季季高，中航船隊全部都是海岬型船，下半年運價都是遠高於成本價，投資人也可多加留意。

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