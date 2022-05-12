莊佳螢｜台股基本面佳 分批長線進場布局

昨晚美國公布4 月通膨仍創新高，美股周三的四大指數再度拉回，台股受影響開盤失守萬六關卡，午盤後賣壓出現，加權指數終場下跌389.57點，收在15,616.68點，技術面關觀察日K收長黑再創近期新低，但是觀察三大法人，外資賣超只有103.21億元；投信買超2.25億元，為連21買；自營商持續賣超59.97億元。三大法人合計賣超160.93億元。

按照過去經驗今天的跌點，外資最少賣超300億元以上，但是今天外資沒有想像中賣的多，很大機會是融資斷頭的恐慌賣壓，如果今天晚上公布的融資大減，短線上落底時間不遠。許多投資朋友今天會有不安的情緒，是很正常的，但是越是在艱難的時候，越要冷靜思考目前的投資策略，在股市上漲的時候，市場會充滿投機的氣氛，在股市空頭氣焰很強的時候，要反過來思考，這時候基本面才是最重要的，上市櫃公司4月營收仍衝上3.33兆元，累計前4月營收13.8兆元、年增5.09％，創歷年同期新高，4月上市櫃公司整體營收表現優於預期。台股基本面絕對不差。

由於外資不計價想要把股票換成現金，但也就因為這樣才會出現很多好股票的絕佳買點，而這個買點是波段的買點，如果只是用短線來看，會覺得股價一下又破底，但是就長線來看，只要資金控管好分批進場，風險很小。我們認為今年是選舉年，上半年跌得越兇越是機會，短線上台股還在測試底部支撐，這時候需要一點耐心，依照過往的經驗，政府出手的時間點就快到了，底部總是在大部分人絕望中誕生，相信波段進場的投資點已經不遠！有現金的投資朋友已經可以分批進場，少量進場跌深的績優成長股，不用太急躁分批慢慢買，在指數跟季線乖離這麼大的狀況下風險很有限。

啟發投顧分析師 莊佳螢

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