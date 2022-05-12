3檔逆勢轉機股有看頭 暴衝行情起跑

近期大盤在持續下跌的過程中偶有反彈，主要由部分跌深電子、高價權值等個股帶動，不過由於指數還在數條均線之下，在底部還沒放量以前，反彈行情通常只是曇花一現，我認為近期台股雖然走空，不過五六月還有除權息行情支撐，因此中長線來說一定會止穩轉多，短線上雖然多數個股易受大盤盪拖累，但仍有少數強勢個股，建議關注兩類族群，第一類是基本面狀況佳，本身就是獲利展望穩定的產業，比較不受疫情或斷鏈問題影響，另一類則是不在權值中，逆勢上漲的轉機股，我認為在大盤持續弱勢的環境下，這兩個類族群籌碼相對穩定，更有機會吸引資金親睞。

我最近看好高爾夫球具代工產業業績持續走高，像是全球高爾夫球頭製造第二大廠明安（8938），今年第一季營收49.81億元創新高，隨著越南復工及客戶需求強勁，明安早在去年10月開始月營收就恢復至15億以上，毛利率也在兩成左右，由於全球高爾夫打球人口持續增加，加上後疫情時代人們報復性休閒娛樂需求，長期成長動能無虞。同族群的還有鉅明（8928），4月營收3.71億元，年增46.4％，今早盤股價衝上45元，創六年新高，我認為在產業前景持續看好，加上外資投信近期關注度高，有望帶動高爾夫族群後續漲勢。

另外，我認為轉機股也是大盤行情弱勢下的新選擇，像是亞矽（6113）今年首季EPS達0.7元，大幅高於前幾季獲利，股價才十幾塊，財報一公布股價直接往上飆，目前股價站穩均線，成交量也隨之放量；還有晶彩科（3535）今年首季合併營收雖然呈季減年減，但是毛利率衝上40.62％歷史新高，股價也順利站上三大均線；走勢相近的還有弘帆（8433），受去年訂單遞延至今年出貨，公布首季營收6.83億元，較去年同期成長近三成，今日股價直接攻上漲停。我認為在第一季財報公布完畢前，轉機股因為籌碼相對穩定，很有機會接連帶來暴衝行情，只要避免介入乖離過大的個股，投資人還是可以短線參與這波紅包行情。

（本文作者為摩爾投顧分析師楊基政）

※本資料由摩爾投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

延伸閱讀

亞矽漲停委買量逾8千張 明基醫短線轉弱

明安 2022營收更上層樓

三利多！台積大聯盟股 大咖逢低撿便宜