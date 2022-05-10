丁彥鈞｜萬六失而復得 持續保守

受到美股重挫影響，盤中一度大跌300點，所幸跌幅收斂，尾盤買盤進駐，指數由黑翻紅，終場加權指數上漲12點，以16,061點作收，力守萬六大關，但仍然位於所有均線之下，盤勢偏空。

美國聯準會決議5月升息2碼，預期6月再升2碼，並從6月份開始縮減購債規模。有部分投資人擔憂美國6月會升息3碼，結果現在只升息2碼，立刻大漲慶祝。隔天才發現通貨膨脹率居高不下，6月少升息的1碼，只是延到7月調整而已。投資人恢復理智後，又紛紛賣出持股，導致美股下跌逾千點。

市場對於通膨、升息仍存有疑慮，美股跌跌不休，連帶影響台股下跌。目前台灣確診人數大幅上升，指數跌破所有均線，持續破底，外資賣股匯出，不論是基本面、技術面、籌碼面，全部都偏弱。

沒有人能夠知道指數的底部在哪，建議一定要等止跌回升的訊號出現再進場，目前只能先觀望，留得青山在，不怕沒柴燒，此時最重要是保留資金，等到大盤止跌回升時，才有本錢逢低進場。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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