劉烱德｜提防指數持續回檔 宜保守操作

俄國勝利紀念日後，俄烏戰爭仍在持續，越來越多的國家已經認知，原物料供應短缺所造成的通脹，短時間內恐無法解決；美國的緊縮貨幣政策，從抑制需求端下手，來壓制高居不下的原物料價格，在還沒能看見具體效果前，風險性代表的股票市場已經先遭到市場投資人的拋棄，近日美股四大指數反彈後更是加速下跌。

昨日恐慌指數VIX飆升至34以上，華爾街避險情緒濃厚，美元走高，10年期美債殖利率觸及2018年底以來最高，原油下跌，美股四大指數跌破反彈低點後跌勢加重，收盤紛紛創下指數波段新低。道瓊指數下跌653.67點（1.99％）收32,245.7點，那指下跌521.41點（4.29％）收11,623.25點，標普500指數跌132.1點（3.2％）收3,991.24點，費半指數跌153.0點（5.13％）收 2,829.1點，台積電ADR跌4.33美元（4.73％），聯電ADR跌0.32美元（3.96％）。

外資賣股不縮手，新台幣匯率貶勢（昨日收盤價29.733）正逐步逼近30整數關卡。台指期夜盤已隨著美股跌勢下跌174點，跌破萬六整數關卡，指數收在15,853點，台股今日往下開低勢所難免。

昨日加權指數收長黑當日最低16,048.92點，已跌破去年10/5低點16,162.17，今日開低若不見止跌訊號，則短線須提防指數加速下跌、所有類股普跌，盤勢可能持續回檔，宜保守操作。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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