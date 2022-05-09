陳秀芳｜新台幣若不止貶 台股恐繼續下探

雖然美國非農數據優於預期，但投資人擔憂經濟成長減緩和聯準會可能採取加速緊縮政策情況下，使得美國公債殖利率飆高，上週五美股四大指數收黑，今日台股開盤即受到影響，在電子、金融類股走勢持續疲弱，再加上各類股全盤皆墨、欲振乏力下，大盤跌幅擴大，終場重挫359.28點，收在16,048.92點，除4/27低點16,219點應聲跌破外，指數亦創下今年來新低。

今日財政部長蘇建榮表示，國內的實體層面還是非常穩健，4月出口還是持續正成長，國安基金密切關注美股、疫情和俄烏戰爭等三大變動。但看起來信心喊話還是沒有奏效，台股今日仍呈現股匯雙殺，台幣持續貶值至29.72左右，再加上大盤持續破底情況下，外資仍大賣台股，今日賣超211.48億元，雖投信已連18天買超，今日買超5.07億，但仍遠遠不敵外資提款速度。

從資金流向觀察，電子類股成交比重43.52%、航運類股20.63%、金融類股8.01%，以跌幅來看，金融、航運業跌幅較重逾3.4~3.5%多。再者，從技術面觀察，目前技術面已破底且成交量能繼續萎縮下，市場明顯信心不足，而若台幣不止貶、外資再不回頭，台股不排除繼續下探。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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