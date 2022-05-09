賴昇楷｜大盤破底 留意3檔潛力股

上周三（5/4）美國聯準會如市場預期升息2碼，美股四大指數全面大漲，頗有利空出盡味道，不料隔天聯準會主席聲明6、7月仍有升息2碼的可能性，此舉澆熄市場利空出盡的期待並使美股重回跌勢。

國際股市跌跌不休加上台股當中原本相對強勢的金融指數也因防疫保單爭議加速補跌，今天（5/9）內外利空齊發導致大盤重挫359點摜破4/27前波低點16,219點，櫃買指數同步大跌2.64％。

台股今天開低收最低，正常而言明天易有續前跌勢，換句話說短線還會再有低點，不過今天大盤技術面卻也出現日KD及日RSI指標同步「底背離」、日威廉指標觸底等短線背離、超跌訊號，往往代表見低之後很快就有逢低承接買盤進場抄底，尤其若見量能突然放大情形（低接買盤與停損賣壓大量換手），更可密切留意是否有機會形成低檔轉折。

由於美國周三（5/11）將公布4月消費者物價指數（CPI），周四（5/12）將公布4月生產者物價指數（PPI），目前市場預期年增率仍高但可能較3月降溫，如果數字符合預期代表通膨可能觸頂，亦有望緩和Fed超級鷹派的利率政策，因此在這個時間點若能搭配前述台股出現低檔轉折訊號，反彈行情便將值得期待，反之則仍保守因應。

台股跌勢過程中，目前仍有個股維持強勢格局，可留意3檔潛力股：

1.長榮：為貨櫃航運商，Q1營收1,708.16億元（年增89.9％），稅後純益1,013.59億元（年增180.9％），EPS達19.16元，通通刷新歷史記錄，優於市場預期。4月受到中國大陸多地封城及五一長假影響海運需求，4月營收561.99億（年增102.52％）仍寫下歷史第三高，預計5中旬開始看到明顯的復工出貨潮，貨運量將回升，加上5月美國線長約全面換約價格調漲，以及今年新船下水量大，今年營收及獲利成長依舊可期。

2.台半：功率元件廠，Q1受惠車用二極體及MOSFET需求強勁，營收達37.47億元（年增29.4％），創單季新高，預估EPS達1.1元。旗下6吋廠主攻二極體TVS保護元件，與聯電攜手開發的40V MOSFET去年Q4已經量產出貨，今年60V～100V的MOSFET也將進入量產階段，加上目前車用功率元件仍供不應求，未來將進一步搶食電動車、油電混合車及充電樁商機。預估全年營收挑戰成長30％，加上產品組合優化、費用控管，獲利增幅將超越營收增幅。

3.欣興：受惠ABF載板持續供不應求帶動價格調漲，Q1營收達307.11億元，EPS達3.85元，雙雙創歷史新高。4月營收111.57億元（月增4.46％），不受昆山廠停工影響，再創歷史新高。Q2雖然PCB、HDI、軟板等產品線因傳統淡季使得稼動率較Q1下滑，不過在ABF載板持續滿載，以及新產能的挹注下，Q2營運依舊成長可期。由於今年ABF載板供需缺口較去年擴大，價格漲幅將高於去年，加上產能持續擴增，以及高階產品需求暢旺，產品組合更好，將帶動平均毛利率上升，預估今年營收將突破1,300億元，EPS攀升至17.5元，較去年的8.98元成長近倍。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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