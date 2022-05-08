陳豊丰｜持盈保泰 等待良機

中國信託證券投顧總經理陳豊丰

市場分析：

上周投資人的心情有如過山車，先是美國第一季GDP意外衰退，且個人消費扣除通膨後下跌5％，接著聯準會宣布將政策利率區間上調50個基點到0.75％至1.00％，且縮表進度趨向消極模糊，股市大漲慶祝，接著通膨隱憂復燃，美國公債殖利率再創高、中國疫情蔓延、多個科技龍頭企業發布財報、展望不如預期，美股重挫回應。

6日晚間最新公布的4月非農就業人口新增42.8萬人，略優於預期，無法幫助通膨降溫；同時Under Armour受中國封城及成本影響，第一季意外虧損，股價重挫23.8％。

歸根結底，債市或可提供主要的原因，10年期美國國債收益率，在上周前三天在3％的心理里程碑附近搖擺不定之後，終於站上3％以上，長期收益率穩步上升至開始威脅經濟活動的水平。通膨上升和貨幣政策的相對因應，導致債券收益率穩步上升，股價穩步下跌。與此同時，還有美元上漲和商品價格上漲，大環境不確定性仍多，金融市場的波動是不可避免的結果。

GMO創辦人格蘭瑟姆去年即對美股非常悲觀，他認為這是繼1929年的美國、1989年的日本、2000年的dot.com以及2008年的全球金融危機之後的現代第五次大泡沫。除了2000年，當時經濟是相對較小的放緩，其它四次都立即陷入衰退。2000年和其他的區別在於它更加集中於美國科技股的離譜評價，但大部分經濟體的估值仍然合理。在其他泡沫中，房地產價格很高，與現況類似，而且不限於美國。

為何一直提醒通膨的嚴重性，因為60歲以下的投資人，缺乏在真正高通膨環境中投資的經驗，這解釋了為什麼股市去年維持漲勢，至今才警覺通膨的嚴重性。債市利率上升，彷彿對聯準會壓制通膨能力投下不信任票，而高通膨影響消費能力，單位勞動力成本又正以四年來最快的速度上升，企業獲利前景堪慮，分析師的獲利預估皆不可信，股市先跌評價，甚至反應經濟衰退的可能性。

投資策略：

冷靜看一下我們所在的環境，利率挺升、疫情流連、財報偏弱，市場反應也已告訴我們，目前的棘手問題是面對停滯性通膨和經濟衰退的「可能性」，市場也許會持續整理至下一次FOMC會議日期6月15日，確認聯準會的是否改變想法，提出令人相信的抑制通膨方案。

更樂觀的想法，是寄望5月11日公佈的CPI數字（市場預期8.1％）降溫，且未來能以讓人滿意的角度下降。無論如何，美國納斯達克與費半指數走勢都已符合熊市定義，投資人的錦囊中必要有風險趨避一計，持盈保泰，良機終將出現。

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