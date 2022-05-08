美科技股走空 該在哪與電子股分道揚鑣

美國科技股走空已定局 該在哪裡與電子股分道揚鑣

5/2美國股市反彈力道最強的是費半與那斯達克指數，短線科技股之所以表現最好，與基本面無關，純粹因為跌最深。只看1、2個交易日很難辨別真正的強弱勢，必須有一致的比較基準。5/1美股四大指數與年線(288天移動平均線)的乖離率，道瓊:-4.87%、S&P500-5.87；那斯達克指數-14.21%、費半指數-13.38%，果然跌最深的反彈力道越強。通常基本面最差才會跌最深，跌深當然會反彈，反彈與回升不一樣:漲完破底；拉回後創新高。

經過五一連假，5/3投資人懷著忐忑不安的心情等待台股開盤，憂心補跌效應，畢竟上週五道瓊大跌近千點加上新冠肺炎本土疫情升溫，幸好收盤僅下跌93點，感覺是虛驚一場，但，有三件事絕對不可掉以輕心，千萬不能因為今天跌不多就鬆懈，必須擬定賣股計畫。

一、市場活力流失:

4/25、26、27大盤融資減少52、22、45億，合計3天減少120億，樂觀的說法是融資斷頭後會漲，確實，大盤從4/27低點16219到4/29高點16663，有漲。融資戶斷頭出場意味市場活力逐漸流失中。今年1/5~1/26大盤融資從2843億降到2561億，融資大減282億後漲了…5天，然後從18338跌到現在。過去兩年台股在融資大減後總能起死回生，這次不會。

二、違約交割增加:

根據交易所統計，依台股T+2交割制度，4/29申報4/27買賣相抵，買2980萬、賣2300萬(合計5280萬)後不交割的金額為680萬，交易與違約金額都是4月最高。當沖降稅，無本當沖橫行所造成市場型態改變，撐起台股長達2年投機行情，4月最後三個交易日違約交割金額為182、354、680萬呈升高趨勢，主管機管不及早制止約束，放任縱容，終究會出現嚴重傷害市場秩序的更大規模違約。

三、消失的成交量:

5/3大盤僅成交1790億，這是台股12000點時成交量水準，遞減的量能否載動買在16000點之上的浮額?，成交量低迷是人氣退潮象徵，為何每天前仆後繼追價的人變少?因為套牢的人變多。若市場無振奮人心的驚喜利多，誘惑全新資金進場，縱使反彈，空間也非常有限。持續放大的成交量是推升行情的必要條件，目前沒這種條件。

大盤、電子指數、鋼鐵指數、金融指數、航運指數與其所屬年線的乖離分別是-4.38、-9、-0.68、+12、+14%，技術面位置最強是航運，最差是電子，最弱勢的電子股反彈應優先調節，市場活力流失、違約交割增加、成交量枯萎都是多頭生命力衰竭訊號，大盤3、4月盤整區低點就是本波反彈壓力，16800點之上，電子股不論漲不漲，建議都應趁機逢高減碼，抽回資金，等待更好的時機或轉入其它趨勢持續向上的股票。

（鴻光投顧分析師 王文良）