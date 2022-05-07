星座理財（5月9日～5月13日）

白羊座－多看少動 謹慎理財 周三7點23分之後，白羊之年展開序幕。新的一年開始了，對於白羊而言，這是個新年新氣象的象徵。本周的白羊是幸運的。不過值得提醒的是，白羊們需要謹慎理財，尤其要避開情緒性的消費機會。投資求財，多觀察，少動作，反彈永遠站在賣方。

幸運物與色彩：黃水晶與黃色。

幸運數字：5、0、4、8及其組合。

金牛座－情緒管理 首要任務 金牛之月，逐步進入中段。這是個宜謹慎面對家庭與職場事務的一周。首先居家工作的金牛，辛苦了，管理好情緒比什麼都重要。其次職場的壓力雖然不容易化解，不過廣結善緣式的社交活動不應該因為疫情而退縮，就從關心身邊的朋友開始。投資求財宜以靜制動。

幸運物與色彩：石榴石與橄欖黃。

幸運數字：4、0、2、8及其組合。

雙子座－謹言慎行 化解阻力 水星雙子，位於前段，本周二開始進入逆行。這是今年第二次水逆，雙子們恐怕需要妥善管理重要事務的執行與定奪，安靜守常將會是本周理想開運策略。直白地說，那就是謹言慎行，遇到了困難與阻礙，換個角度看待事務容易化阻力為助力。投資求財，多看少做為宜。

幸運物與色彩：月光石與淡藍色。

幸運數字：6、1、8、0及其組合。

巨蟹座－主動學習 事業轉好 心在哪裡，世界就在哪裡。對本周巨蟹座而言，這不會再是一種勵志語言，而是實實在在的旺運策略。如果很難掌握，不妨將生活焦點擺放在學習上，職場學習，休閒學習都可以。隨木星的進駐，巨蟹們的事業容易出現正向的轉變契機。投資求財，依舊以國際財金動向為主要依歸。

幸運物與色彩：硨磲與藍色。

幸運數字：1、4、6、8其組合。

獅子座－外語學習 時機正好 心情決定事情。獅子們本周的重要功課就是管理好心情，人際關係的互動，職場事務的抉擇，事緩則圓，人緩則安，語緩則賢。木星的過宮，讓獅子們興起了學習的念頭，尤其是外語的學習，心動就該行動。投資求財，跟著世界的脈動運作為佳。

幸運物與色彩：紫水晶與白色。

幸運數字：9、7、2、0及其組合。

處女座－急跌承接 短線財利 健康磁場依舊不理想，壓力是元凶，因此必須獲得舒緩。就從不再觀看疫情新聞開始，每天上升的確診數，已然變得沒有意義，只有徒增壓力。不過幸運的是，貴人與偏財運勢頗佳，商務買賣與業務行銷值得努力。急跌承接，反彈調節，營造短線機會險財。

幸運物與色彩：琥珀與棕色。

幸運數字：1、9、8、4及其組合。

天秤座－工作運佳 貴人相助 愛情雖然不是生活的全部，不過當愛情出現壓力的時候，生活的全部恐怕就是愛情，而不處理將會是理想的處理。工作運勢頗佳，再加上貴人就在身邊，因此不妨將生活的重心擺放工作上。偏財運勢並不理想，這是個宜謹慎再謹慎的一周。投資買股不買市。

幸運物與色彩：木化石與咖啡色。

幸運數字：1、2、0、7及其組合。

天蠍座－就線論線 遵守紀律 疫情讓家人多了更多相處的機會，建議務必將「理所當然」的思維放下，否則這將會是個很困擾很困擾的一周。幸運的是，愛情運勢頗佳，工作運勢也理想，不妨用愛情的心情面對工作，而用工作的穩健策略面對愛情，天蠍就是贏家。投資求財，就線論線，遵守紀律。

幸運物與色彩：黃金虎眼石與金黃。

幸運數字：8、7、6、4其組合。

射手座－居家整潔 改善風水 家庭運勢格外理想，愛情運勢也進入順境，這是個親情好運周。將居家清掃一番，擺放綠色植栽與花卉，好風水容易提升好運勢。不過值得提醒的是謹言慎行部分，說錯話容易讓自己陷入懷疑人生的窘況。對於投資求財而言，本周最大忌諱就是短線衝刺，務實遵守技術訊息為宜。

幸運物與色彩：瑪瑙與乳白。

幸運數字：2、0、4、8及其組合。

摩羯座－以靜制動 抓住機會

冥王山羊，位於末段，處於逆行狀態。金錢壓力在疫情期間已是許多人的難言之隱，對於山羊座而言，更需謹慎面對商務與投資事務，以靜制動做好迎接機會的準備。貴人磁場十分明顯，家庭運勢也理想，原來蹲下來是為了跳得更高。投資求財，買股不買市，搭配熟悉的策略。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

幸運數字：9、3、8、6及其組合。

水瓶座－投資策略 逢高先賣 土星寶瓶，進入後段。由於土星磁場十分不理想，對於寶瓶而言，這是一種壓力象徵，而此種壓力是自己給的。因此這一周的開運策略就是開心，心開了，運就開了。家庭的重要事務，稍安勿躁為宜，而家人之間的溝通也需要更多的耐心。財利運勢佳，投資求財逢高先賣再說。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅。

幸運數字：6、9、3、4及其組合。