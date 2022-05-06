黃勇文｜美股大幅波動 保守看待台股後市

受到美聯準會宣布基準利率提高2碼符合市場預期下，一下大漲、但隔日又大跌，意味的市場對升息的步調保持保守的態度。六月開始縮減資產負債表，雖然沒有積極升息三碼，但今年開始回收資金是很明確的政策，當然財報表現優的個股，或許有反應利多的表現，但是整體上對台股而言，只要大環境的利空因素，尚未反應完畢前，市場上對於後市相對保守看待。



由於大陸封城，以及俄烏衝尚未和緩，短時間Fed將會持續維持升息兩碼的步調，假如通膨持續擴大時，將有機會縮減資金動能，對全球股市而言，將會一場金融戰爭。而通常在股市回檔修正階段時，防禦型個股將會是資金停泊的安全處，尤其是金融及電信股，但是由於高價電子股面臨高本益比的修正，而市場觀望氣氛籠罩之下，在台股成交量持續低迷下，會面臨緩跌格局。



回到台股指數，上週有提示，萬八是最大的壓力區，而這波反彈竟然都沒碰到月線，當然下方16,219點的支撐，應該照理來說很難防守，權值股台積電(2330)從高點688元跌到本波低點523元，回檔將近24%，符合空頭趨勢的定義，但是由於回檔幅度過大，都有利反彈的時機，此時反彈，如果未來都無法接觸到月線時，持股上可逢高調節，當然股市不可能持續跌，總會有反彈的契機，投資人可手中的個股適度的逢高調節，保留現金後續回穩時再進場。



綜合以上所述，受到美債殖利率飆升，美股反彈曇花一現。而道瓊指數的前低32,272點跌破時，應該台股低點也是亦步亦趨。操作以跌深的個股為主，及比大盤強勢，能站穩月線之上，但後市不明朗，仍應該謹慎操作。

文/資深分析師黃勇文

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