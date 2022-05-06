郭憲政｜淺談熱門生技股

近期台股雖然多日成交量低於2,000億元，但是市場熱門集中在生技相關個股，本文探討幾檔熱門的生技股，



1.瑞基(4171)：2021年9月8日K高133.5元，10月18日K低75元，高點向上0.382位置155.5元，向上0.618位置170元，2022年4月28日K高189元且出大量黑K，意味高檔已有做手在賣出。



2.寶齡富錦(1760)：2021年6月11日K高130元，10月5日K低63.1元，高點向上0.382位置155.5元，向上0.618位置171.5元，2022年4月20日K高172元已進入空抵區且出大量，意味高檔已有做手在賣出。



3.亞諾法(4133)：2021年7月21日K高65元，10月13日K低35.3元，高點向上0.382位置76.3元，向上0618位置83.4元，2022年4月15日K高84.9元已進入空抵區。



4.泰博(4736)：2021年6月18日K高240元，10月13日K低163元，高點向上0.382位置269.5元，向上0.618位置287.5元。2022年4月18日K高310元已進入空抵區。



5.ABC-KY(6598)：2021年7月20日K高49.15元，11月22日K低30.05元，高點向上0.382位置56.4元，向上0.618位置61元。2022年4月18日K高60.7元已進入空抵區且爆大量收黑K，意味高檔已有做手在賣出。



6.雃博(4106)：2021年9月8日K高37元，10月5日K低25元，高點向上0.382位置41.6元，向上0.618位置44.4元，2022年4月21日K高45.15元已進入空抵區且爆大量收黑K，意味高檔已有做手在賣出。



7.優盛(4121)：2021年7月20日K高27.8元，10月13日K低18.3元，高點向上0.382位置32.8元，向上0.618位置35.4元。2022年4月21日K高34.45元已進入空抵區且爆大量收黑K，意味高檔已有做手在賣出。



綜合結論，經由上述的分析計算，可以知道市場目前最夯的生技(快篩)概念股都已來到高檔(空抵警戒區)，投資人此時再介入恐有高套的風險，不可不慎。

文／啟發投顧分析師 郭憲政

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

延伸閱讀

郭憲政｜再解析7檔外資高持股高價股

台股將反彈？郭憲政見一現象驚:易跌難漲