陳立委｜力旺、創意、智原 法人悄悄布局

前一日美股四大指數尾盤急拉全數大漲，其中道瓊大漲超過900點，費半暴漲近4％，台積電ADR也上漲2.52％。主要是（Fed）主席鮑爾先前說五月將升息2碼，果然說話算話，真的就是升息2碼，符合市場預期。不過，真正讓美股全面大漲的原因，是因為鮑爾補充說明，目前不考慮一次升息3碼，平息大家對於Fed升升不息的擔憂。而受到鮑爾談話的激勵，投資人喜上眉梢，信心恢復，台股指數今天以16,689點紅盤開出，成交量也明顯比前兩天較大，指數有機會站穩5日線及10日線



石油方面，原油報價昨日大漲，因歐盟委員會主席提出對俄羅斯石油的禁止海運提案，將於6個月內生效，該計畫是針對俄羅斯實施制裁的一部分，受此影響，石油ETF如期元大S&P石油（00642U）及期街口布蘭特正2（00715L）股價都上漲。不過歐盟進口石油約有1/4來自俄羅斯，俄羅斯石油禁令將帶給歐盟經濟帶來嚴重的阻力，後續可能會有歐盟成員裡的部分國家反對，操作上建議投資人，不要過度追高，需觀察政策是否有真正實施。



IC設計股方面，留意檔3近期法人持續在布局個股，

1.力旺（3529）：是矽智財類股，受惠台積電28奈米產能滿載，加上漲價效應顯現，未來營運展望佳，第1季每股稅後純益（EPS）達4.91元，創單季歷史新高，股價自低點1,010起開始上漲，近六天裡有五天是上漲的，可以看到外資積極回補，操作上可留意外資是否持續買超。



2.創意（3443）：第1季每股稅後純益（EPS）高達4.07元，為近五季新高，表現優於投信法人預期，法人近期的報告已開始上修今年財測及目標價，未來持續看好，目前股價，站回各均線之上，只要股價沒有明顯向下彎，都還是可以持續持有。



3.智原（3035）：第1季每股稅後純益（EPS）2.7元，展望後市，智原的訂單能見度相當高，部分訂單已收到明年上半年，日前智原法說會中也提到，全年業績預估成長幅度高，營運將逐季成長，智原獲利的表現將越來越好。

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