技術面透端倪 老手曝航運股將王者歸來

市場等待Fed會議的結果，雖然歐美股是週二收漲，台股也連帶收紅，不過因市場都處觀望氣氛，量能依舊急凍，四月天的台股也因為疫情與戰爭的利空，下跌千點之多，不過在技術指標已出現島狀缺口的情況下，這兩天也沒有回補缺口，底部的訊號看似浮現了出來。

觀看盤面，今日由航運股領漲，電子、金融也逐步回穩，唯獨上周受惠疫情的快篩股、醫藥通路等等生技股，已經不受新聞面的利多主導，寶齡富錦（1760）、優盛（4121）、ABC-KY（6598）重挫超過8％，亞諾法（4133）、泰博（4736）、雃博（4106）更是打入跌停板。

電子股也開始慢慢地築出底部，股民熱愛的聯電（2303），今日強勢拉尾盤且收最高；受惠於傳聞接到蘋果電動車訂單的鴻海（2317），也在今日扮演撐盤要角。

最重要的就是近日盤面最大主流—航運族群，展望未來除權息行情的靠近，且未來的營收也是持續看好之下，受到大盤這兩周以來劇烈震盪，顯然對航運類股沒有造成任何影響，反而技術面走出底底高的型態，長榮股價更是在昨日超越萬海榮登航海王寶座，殖利率最高的陽明也蓄勢待發，筆者認為航海王的歸來絕對是可以期待的！

另外五月天的行情該怎麼走，筆者認為除了等待聯準會的會議結果，以下也幫大家整理，市場會去聚焦的標的，例如高殖利率個股，財報表現亮眼的公司，以及未來成長具有爆發性，並且也是法人力挺的股票如下：

長榮（2603）：昨日股價已正式超越萬海，技術線型走出底底高的型態，KD值也在50以上黃金交叉，多頭格局無庸置疑，展望除權息行情靠近，盤面主流非海運類股莫屬。

新唐（4919）：微控制器廠新唐第一季財報亮眼，EPS優於預期，外資重申買進目標價212元。根據新唐第一季EPS2.87元；毛利率從去年Q4的41.7％上升至43.8％，受惠於更好的產品組合。營業利潤率為13.4％，也優於去年Q4的11.7％，上行風險方面，包括2022年MCU上升週期長於預期、中國MCU國產化快於預期、汽車和BMC業務牽引力擴大、獲利改善更為顯著。

富鼎（8261）：MOSFET廠富鼎受惠於產品價格站穩高檔、IDM大廠轉單，今年首季毛利率、營益率、淨利率全創歷史新高，EPS達3.53元，已賺贏去年上半年，爆發性利多，今日股價直接跳空漲停，技術指標也慢慢向上，相信基本面好的公司，股價是絕對不會虧待他的。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃睿緯）

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