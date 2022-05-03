陳立委｜量能萎縮 觀望氣氛濃厚

美國聯準會Fed即將於5月3日和4日舉行為期兩天的政策會議，依照日前主席鮑爾的談話來看，預估5月將升息2碼，6月和7月將再升息2碼，在強勁的「升升不息」政策下，美國10 年期美債殖利率報價悄悄來到3%，今年股市幾乎可以確定為充滿震盪走勢的一年，成交量能萎縮，且觀望氣氛濃厚，操作股票時應提高現金水位，應設好停損點，有紀律地操作，切記不可過度融資。

疫情方面，本土病例昨天新增已達1萬7801案例，而Omicron的新亞變體BA.4 和BA.5，比起之前的變種更具傳染率，疫情持續增溫，且高峰尚未到來前，防疫快篩股仍有機會往上，快篩概念股如泰博（4736）、亞諾法（4133）、寶齡富錦（1760）等，目前快篩劑價格是5只500元，還是有不少民眾急著買快篩劑，只要疫情還在增加，快篩試劑需求量還是很大的，這類股的操作建議，只要確診人數還在創新高，都還是可以布局的。而除快篩試劑之外，投資人也可以留意唾液快篩試劑，如國光生的子公司安特羅（6564），已經向衛福部申請唾液快篩試劑核准，月底也可望傳出好消息，投資人也可多加留意。

俄烏大戰持續造成的全球大宗商品價格上漲，連帶造紙業使用的短纖漿及長纖漿價也跟著創新高，可留意造紙概念股如華紙（1905）、正隆（1904）、榮成（1909）等等。造紙大廠永豐餘及華紙已於第一季調漲各紙類售價5％～10％，4月也調升售價5％～7％，5月準備再調漲8％，且預告6月還會再上漲。隨著幾波價格調漲，毛利率將可望提高，營運將逐步轉好。操作上可觀察原物料的報價，如木材、短纖漿、長纖漿等，只要造紙相關原物料報價持續創下歷史新高，法人就會持續買超造紙類股。

海運方面，航海三雄長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615），第一季的財報，海運貨櫃三雄業績都報佳音。而4月營收將在5月10前會公布，預估4月營收還在高點，海運的獲利仍可維持在一個高檔，只是最近大盤陷入較大的震盪，從海運線型來看，各個均線有越走越近的趨勢，看起來股價就是在做一個區間的震盪徘徊。由於未來貨櫃的價格想要上漲或維持高檔還是不容易，短線上建議維持區間操作，宜短打不宜長放。

啟發投顧分析師 陳立委

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!