劉烱德｜美科技股拉尾盤 關注市場買氣

面對全球高通脹及美國聯準會收緊貨幣政策，市場預料Fed將會在周三（4日）升息2碼，將是自2000年以來最大幅度的一次升息），再加上中國封城對供應鏈的隱憂，昨日美股主要指數普遍為開平走低後，尾盤科技股急拉驚現V型反彈，帶動主要指數全面收高。

收盤道瓊指數上漲84.29點（0.26％）收33,061.5點，那指上漲201.38點（1.63％）收12,536.02點，標普500指數上漲23.4點 （0.57％）收4,155.38點，費半指數上漲102.50點（3.51％）收3,022.24點。台積電ADR上漲0.83％，聯電ADR上漲2.26％。美股利空罩頂股市修正，短線多方嚐試抵抗醞釀止跌反彈。

台股連假前為收高上漲172.80點收在16,592.18點，外資當日轉為買超台股65.51億元，當日多數電子個股均出現高走低收黑K的現象，今日是否能隨昨日美科技股V轉走強，同時帶動市場買氣回歸？將是今日台股觀察重點。而上周五漲勢最強的航運股（ 航運指數上漲3.92％，航空、貨櫃及散裝均強） 持續受到外資加持買進，今日表現值得期待。

文/華冠投顧分析師劉烱德

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