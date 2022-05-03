白易弘｜台股將回測低點 留意2潛力股

國際金融，道瓊與標普創下自1970年以來最差的4 月份表現，那指也創下自2000年以來最慘的4 月份。10年期美債殖利率上週五升破2.90％，並創2009年來最大月增幅。本週美國盤勢不利於科技股，費城半導體指數與那斯達克科技股指數皆偏空走勢。

台股盤勢，指數跌破年線後仍舊陷入空方走勢，電子族群受美國費半指數弱勢影響短線仍舊偏空，本周台股仍受美股修正、原物料上漲導致通脹率上升以及中國各地防疫封城影響，操作策略維持兩~三成以傳產高殖利率個股為主。暫時先避開前景不明的電子中下游資訊族群，本周台股將再回測去年10月低點16,162附近。

留意本周兩檔潛力股，



1.華新（1605）：因應成本居高不下，5月份盤元牌價將針對各個市場需求，依不同區域各別調漲。不鏽鋼主要原料上漲，成本居高不下，歐、美、日及韓鋼廠亦分別調漲售價，其中歐洲合金價調漲554歐元/噸，美國調漲783美元/噸，韓國內銷價調漲約240美元/噸。華新看好新能源產業，向青山集團購入印尼旭日51％股份，建廠及添購設備總計投資3.8億美元，旭日預計明年全產全銷，年產純鎳金屬5.5萬噸。華新印尼鎳生鐵廠年產3.6萬噸鎳金屬，旭日完工後，華新整體鎳產量預計增加70％達6.8萬噸。



2.新興（2605）：3月營收回到成長軌道，年增10.13％，第一季營收8.69億元、年增9.81％。船隊67％為散裝貨船，隨全球搶運糧食、大陸復工，鐵礦石、煤炭、穀物等大宗物資運輸需求增溫；還有33％為油輪船隊，主要參加TI油輪聯營池。整體散裝族群四月營收可望回復成長。技術面帶量攻克所有均線，短線雖因漲幅過大，或有震盪，但多頭格局確立。

文/資深分析師白易弘

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