星座理財（5月3日～5月6日）

白羊座－廣結善緣 無須遠求 金星白羊，展開序幕。冥王星的合相持續，水星的合相方興未艾，這將是幸運的一周。代表貴人能量不但超強，而且就在自己的身邊，因此廣結善緣之舉無須遠求。事業運勢雖然理想，不過需提醒錯誤的堅持，比無所作為還可怕。投資求財，財利架構在急漲急跌的節奏中。

幸運物與色彩：海洋碧玉與淡藍。

幸運數字：1、4、8、9及其組合。

金牛座－順市而為 策略不變 金牛之月，進入中段。太陽與天王星會相，而火星釋放吉利的能量，這是個十分吉利的一周。人脈磁場十分活絡，雖然疫情有一些緊張，不過只要戴好口罩，勤洗手，噴酒精，與貴人產生鏈結的機會不應該錯過。謹慎理財，尤其是情緒性消費。投資求財，順市而為策略不變。

幸運物與色彩：紫水晶與海水藍。

幸運數字：1、6、8、9及其組合。

雙子座－職場運佳 貴人到來 水星雙子，展開序幕。雖然水逆將會發生在下周二，不過由於本周已然進入逆行前的停滯期。換個角度來說，本周的好運勢是自己創造的，心在哪裡，好運就在哪裡。職場運勢頗佳，只因為貴人磁場十分明顯。投資求財，宜以國際財金動向為依歸。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。

幸運數字：8、7、2、6及其組合。

巨蟹座－國際財經 觀盤指標 好運氣啟動了，事業運勢也出現明確方向。創造名望是事業，無悔服務是志業，同時營造成就、收入與服務，才是真正的事業，而這是巨蟹們本周事業好運勢的絕佳寫照。由於貴人能量超強，而學習的領域也出現機會，珍惜一起學習的人脈。投資求財，繼續觀察國際財金動向。

幸運物與色彩：珍珠與白色。

幸運數字：6、7、4、1其組合。

獅子座－人際關係 好好經營 財運勢超級理想的本周，商務買賣與業務行銷值得更加努力，因為辛苦有成，收穫豐碩。值得提醒的人際關係磁場的妥善經營，人多的地方不要去，非去不可宜謹言慎行。事業職場運勢頗佳，合作的機會出現了先掌握再說。投資求財方面，掌握外資法人動向，掌握買賣進退趨勢。

幸運物與色彩：瑪瑙與乳白。

幸運數字：7、6、8、4及其組合。

處女座－合作機會 務必掌握 健康磁場並不理想，出現了一種訊息，那就是壓力需要舒緩。合作的磁場十分活躍，機會出現的就該掌握。貴人能量也十分明顯，就從尊重身邊夥伴開始。偏財運勢亦佳，商務買賣與業務行銷值得努力。投資求財的運勢也是十分理想，國際政策與法人動向，值得密切觀察。

幸運物與色彩：黑曜石與正紅色。

幸運數字：9、4、1、3及其組合。

天秤座－急跌承接 營造財利 工作運勢十分理想，辛苦有成是基本，最重要的是即便是按部就班，也容易出現預料之外的機會。本周的事業與財富機會其實是自己創造的，就從主動出擊開始。愛情運勢雖然出現了壓力，因此換個角度和思維，讓時間來化解壓力。投資求財也是如此，急跌承接營造短線財利。

幸運物與色彩：碧璽與紅色。

幸運數字：3、9、8、0及其組合。

天蠍座－逢高調節 降低持股 愛情運勢雖然超級理想，不過還是誠心建議千萬不要製造驚喜與驚奇。務實的策略同樣適用在工作領域，許多事務只要鎖定目標，以按部就班的方式逐步前進，美夢成真不會是傳說。投資求財運勢雖然理想，不過逢高調節降低持股宜持續執行。

幸運物與色彩：橄欖石與茶色。

幸運數字：3、4、6、7其組合。

射手座－謹言慎行 趨吉避凶 謹言慎行的趨吉避凶，依舊會是本周重要課題。生活的焦點需要轉移，由於愛情的好能量已然獲得提升，因此有愛人的多愛一些，其餘人馬座則多愛自己。理所當然是家人互動的魔咒，主動關心家人是化解之道。投資求財，急漲調節，急跌承接。

幸運物與色彩：琥珀與棕色。

幸運數字：9、1、4、2及其組合。

摩羯座－就線論線 贏家之道

冥王山羊，位於末段，處於逆行狀態。由於貴人能量十分活絡，因此轉移生活上的壓力，及自我執著的盲點最好策略。疫情讓家人多了許多共處的機會，好運勢與氣氛的營造就從共享美食開始。投資求財方面，短線奔波是忌諱，就線論線才是贏家策略。

幸運物與色彩：蛋白石與淡藍。

幸運數字：6、1、4、0及其組合。

水瓶座－以靜制動 理想策略 土星寶瓶，位於後段。由於土星的磁場並不理想，因此寶瓶們需要妥善管理的不只是心情，還有健康的維護。愛情運勢狀似不理想，不過這是一種心境的轉折現象，以靜制動是理想策略。人際關係磁場頗佳，三人行必有我師。投資求財，國際財金短線變化需要用心掌握。

幸運物與色彩：太陽石與橙色。

幸運數字：2、0、4、8及其組合。