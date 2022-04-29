許家豪｜面臨多重逆風 全球市場波動加劇

安聯投信海外投資首席許家豪

第二季以來，MSCI世界指數下跌超過6％、整體新興市場跌勢超過歐美主要市場。全球短期金融市場面臨多重逆風，包括：供應鏈瓶頸、俄烏戰事、通膨升溫、美國聯準會提前縮表、大陸經濟放緩、全球成長風險等總經面、政策面、資金面及基本面等的諸多挑戰，也因此在高波動的環境延續下，市場波動加劇。觀察MSCI世界指數11大類股表現，包括科技、工業、非必須消費、金融等跌幅相對較重；由於市場同時擔心升息及經濟放緩，抗通膨及防禦型類股票現較佳。

在利率政策上，美國聯準會已接受落後於曲線的事實，為平抑物價，多位官員均表示，今年底以前必須升息，甚至高於中性利率的水準；市場普遍預估聯準會將在未來幾次會議中，有一、二個月可能升息二碼，並於剩下月份每次升息一碼，直到通膨數據下降。

但另一方面，美國勞動市場方面表現強勁，目前仍是事求人，而非人求事。美國3月非農就業人數43.1萬人，失業率及勞參率持續改善，顯示勞動市場維持緊俏。目前民眾或許也有感受到通膨壓力，但現在美國仍是事求人，不是人求事，不少民眾仍放心繼續消費。

根據國際貨幣基金預測，全球經濟成長預期下修，但全年仍處於成長。在企業獲利面，今年全球企業獲利預估成長8.8％，年初迄今上修的主要動能來自商品相關公司。 預估第二季之後，俄烏戰爭所帶來的能源費用急劇上升、供應鏈中斷以及運輸成本增加等的影響會逐漸顯現，對企業營收及利潤率造成壓力，未來全球企業獲利將具下修風險。

展望後市，近期受到俄烏戰爭影響，包括新興歐洲或是歐元區國家等鄰近區域經濟表現恐受影響，俄羅斯在各國相繼祭出經濟制裁之下，經濟衰退機率甚大，全球經濟受此影響，分析師持續下修2022年經濟成長率，審慎看待上半年經濟表現。

然而下半年隨著各國陸續解除更多疫情的管制措施，民眾消費可望增溫，下半年經濟表現依然可期。主要國家貨幣政策方面，俄烏戰爭拉高原物料價格，全球通膨因此將維持在相對高檔，首當其衝的歐元區更可能持續改寫歷史新高。

在此大環境背景下，各國央行在2022年將加速貨幣政策正常化步調，聯準會在3月開始升息後，5月啟動量化緊縮政策的機率甚高，相對鴿派的歐洲央行也可能因為通膨高漲，下半年將被迫升息。整體而言，通膨居高不下，已開發國家央行利率正常化的步調將快於預期。

另一方面，根據安聯環球投資研究顯示，全球通貨膨脹率似乎正要達到一個轉捩點。

物價持續攀高且上漲範圍正在擴大、時間也可能拖長；隨著能源和糧食價格急漲，也更加劇市場所面臨的通膨壓力。

今年最大的風險是通膨，通膨進而讓各國央行有壓力升息，而俄烏事件更讓通膨加劇。通膨是今年影響投資市場信心的關鍵，可以留意下半年後是否逐漸舒緩。基本面部分，通膨可能誘發需求下修，目前供應鏈庫存逐漸攀升，需留意是否發生庫存調整。

隨著美、歐央行政策態度相繼轉趨鷹派，通膨壓力仍在，以及5、6月可能陸續迎來包括聯準會升息、庫存調整壓力等，屆時都可能再加大波動。另俄烏戰爭帶動能源與原物料價格走高，通膨預期升溫，各國央行將被迫採取相對緊縮政策來抑制通膨，市場波動恐欲小不易。

未來一個月留意烏俄戰爭發展、供應鏈狀況、通膨預期、央行貨幣政策、美債殖利率、美元走勢等。策略上建議除留意存續期，可側重全球多重資產，以美國為主、其他非美資產為輔，兼顧全球收益與成長的機會。

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