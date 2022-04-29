黃勇文｜台股跌深反彈 留意業績股

受到費城半導體飆漲下，美股四大指數創下這周反彈高點。雖然受到美股升息，加上第一季經濟成長萎縮下，與美元指數創高加持下，美股加大反彈力道。台股從上周跌幅將近千點，近期權值股由於跌深反彈，加上航運股中的長榮(2603)、陽明(2609)站穩多頭信心，後續是否有表現，值得觀察。

台股開高將近兩百點，受到權值股台積電上漲反彈，短期有利反彈行情，而最大的壓力將會在上方的月季線的壓力。進入五、六月份報稅季節，大股東，中實戶時否會因繳稅問題，而申報持股，將會是未來所面臨的賣壓；但是由於疫情升溫下，政策上報稅延長，將會有助於降低賣壓的急迫性。隨著資金開始回流跌深的電子股，可以留意營運營收成長的個股為主。



由於受到外資賣超下，累計這周賣超將近千億元資金，以晶圓雙雄為主的賣壓，短時間可以告一段落。但整體台股已經邁入下跌走勢，未來將出現成交量放大，才有利止跌行情。台股已經不是之前多頭的行情，而許多高價IC電子股，從高點下來都有20%以上，都已經邁入空頭趨勢。台股加權指數回補跳空缺口，技術面上已有止跌的契機。但是上方的頸線壓力16,800點，將會是這波反彈的最大壓力區。

綜合以上所述，台股受到疫情擴散，上海封控效應下，表現相對疲弱，而近期重量級電子法說會持續召開，對於第二季景氣看法保守下，加上全球缺料風暴之下。影響全球供應鏈的表現，或許有人會建議下跌就是最好的買點，這應該是之前多頭走勢，但面臨年線下的趨勢，必須是等待底部的出現，或是逢高反彈作持股適當的調節，而年底的選舉，應該可期待有一波大幅反彈的行情。

文/資深分析師黃勇文

※本資料由資深分析師黃勇文提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。