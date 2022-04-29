郭憲政｜淺談人氣熱門股追高的風險

有經驗的投資人都知道，成交量大的股票位階通常是在高檔。散戶的「通病」是見漲才會追，故有「股票大漲三日，散戶不請自來」的說法。成交量大意味市場上許多人參與，「成交」意味有人買，也有人賣，才會成交。投資人要思考誰會在高檔把股票賣出來? 當然是在低檔布局多時的主力啊! 當股票漲了上來，就會看到許多利多的消息佔據媒體版面，藉以吸引投資人的注意，進而進場買進。投資人要具備「預算」的技術，才能透過「專業的」計算，研擬出合宜的操作策略，才能成為市場長期的贏家。本文試就最近市場成交量大的個股做分析，提供投資人參考。

1.華新（1605）：4月12日k低29.25元，低點向上1.618位置47.3元，向上1.809位置52.9元。4月22日k高48.15元，已進入空抵區。

2.長榮航（2618）：3月18日k高34.15元，3月8日k低27.5元，高點向上0.382位置36.7元，向上0.618位置38.3元，4月14日k高37.6元，已進入空抵區。

3.東鹼（1708）：3月29日k高66.2元，3月31日k低54.6元，高點向上0.382位置70.6元，向上0.618位置73.4元。4月19日k高73.1元，已進入空抵區。

4.長榮（2603）：3月4日k高171元，3月28日k低127元，低點向上0.382位置143.5元，向上0.618位置154元。4月22日k高149元，已進入空抵區。

5.聯電（2303）：1月26日K高58.5元，4月27日K低43.55元，低點向上0.382位置49.3元，向上0.618位置52.8元，也就是說聯電的空抵區在49.3~52.8元。

6.元晶（6443）：1月5日K高44.75元，1月26日K低35元，高點向上0.382位置48.5元，向上0.618位置50.8元，4月21日K高已來到50.4元，已進入空抵區。

綜合而言，透過以上的特殊技術分析，再搭配量價關係，投資人只要發現股價已進入空抵區並出大量，就要站在賣方。空手者要保有「價格風險意識」，切勿再進場追多，以免高套。

文／啟發投顧分析師 郭憲政

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

延伸閱讀

郭憲政｜再解析7檔外資高持股高價股

台股將反彈？郭憲政見一現象驚:易跌難漲